Dehşet! Anne, baba ve kardeşini vurdu

Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesine bağlı Şair Nabi Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, M.H.B., babası ile kendisine para vermediği gerekçesiyle tartışmaya başladı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü.

M.H.B. yanında bulundurduğu silahla önce babasını, daha sonra da kavgayı ayırmak isteyen annesi ve kardeşini yaraladı. Silah seslerini duyan vatandaşlar durumu sağlık ve polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahalede bulundu.

Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından Mehmet Akif Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Acil Servis'te tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

KAÇAN ZANLININ YAKALANMASI İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Polis ekipleri, kaçan zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. (İHA)



