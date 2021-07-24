HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Dehşet! Anne, baba ve kardeşini vurdu

Dehşet! Anne, baba ve kardeşini vurdu

24.07.2021 22:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şanlıurfa'da bir şahıs anne, baba ve kardeşini silahla vurarak yaraladı. Polis, olay yerinden kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlattı.

Dehşet! Anne, baba ve kardeşini vurdu

Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesine bağlı Şair Nabi Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, M.H.B., babası ile kendisine para vermediği gerekçesiyle tartışmaya başladı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü.

M.H.B. yanında bulundurduğu silahla önce babasını, daha sonra da kavgayı ayırmak isteyen annesi ve kardeşini yaraladı. Silah seslerini duyan vatandaşlar durumu sağlık ve polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahalede bulundu.

Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından Mehmet Akif Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Acil Servis'te tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

KAÇAN ZANLININ YAKALANMASI İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Polis ekipleri, kaçan zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. (İHA)

Bingöl'de iki aile arasında silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralıBingöl'de iki aile arasında silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Marmara'nın gizli cenneti! 7 tane tabelası var ama bulunamıyorMarmara'nın gizli cenneti! 7 tane tabelası var ama bulunamıyor
Türkiye’de yepyeni bir arama deneyimi: Petal SearchTürkiye’de yepyeni bir arama deneyimi: Petal Search
3 çocuğunu kurtardı, kendisi can verdi3 çocuğunu kurtardı, kendisi can verdi
Anahtar Kelimeler:
Şanlıurfa silahlı saldırı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Asya Kaplan Sivrisineği tehdidi! İstanbul'dan sonra şimdi de...

Asya Kaplan Sivrisineği tehdidi! İstanbul'dan sonra şimdi de...

Seyyar satıcılıkla başladı, fabrika kurdu! Türkiye'nin 52 iline dondurma satıyor

Seyyar satıcılıkla başladı, fabrika kurdu! Türkiye'nin 52 iline dondurma satıyor

Vakalar artınca açıklama geldi: Bir süre daha...

Vakalar artınca açıklama geldi: Bir süre daha...

Vaka sayısında artış sürüyor: 12 bini aştı!

Vaka sayısında artış sürüyor: 12 bini aştı!

Plajda poz verdi bikini izi olay oldu!

Plajda poz verdi bikini izi olay oldu!

Kurbanlık boğanın saldırdığı kişiden acı haber

Kurbanlık boğanın saldırdığı kişiden acı haber

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kritik veriler açıklandı: Son zamanların en yüksek vaka sayısı...

Kritik veriler açıklandı: Son zamanların en yüksek vaka sayısı...

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Çok sayıda sahilde denize girmek yasaklandı

Çok sayıda sahilde denize girmek yasaklandı

Vahşet! Baba, 20 yaşındaki kızını boğarak öldürdü

Vahşet! Baba, 20 yaşındaki kızını boğarak öldürdü

Rize ve Artvin'de sel felaketi! Bakan Soylu'dan açıklama

Rize ve Artvin'de sel felaketi! Bakan Soylu'dan açıklama

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.