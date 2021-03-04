HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Dehşet! Başakşehir'de bir kadın evinin önünde öldürüldü

Dehşet! Başakşehir'de bir kadın evinin önünde öldürüldü

04.03.2021 23:15 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Dehşet! Başakşehir'de bir kadın evinin önünde öldürüldü

Başakşehir'de bir çocuk annesi kadın, evinin önünde başına silahla ateş edilerek öldürüldü. Haberi alan acılı aile olay yerinde ağıtlar yaktı. Polis kadını öldürdüğünden şüphelendiği eşini arıyor.

Olay, saat 20.00 sıralarında Başak Mahallesi Yunus Emre Caddesi üzerindeki bir sitede yaşandı. Site sakinleri, silah sesi üzerine dışarıya çıktı. Vatandaşlar, 46 yaşındaki Nebahat Kurt'un başından silahla vurulmuş şekilde yerde yattığını fark etti. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, başından vurulan bir çocuk annesi Nebahat Kurt'un hayatını kaybettiğini tespit etti. Olay yerinde incelemelerde bulunan olay yeri inceleme ekipleri 1 mermi kovanı buldu. Polis Nebahat Kurt'u kocası emekli başçavuş Emrullah Kurt'un öldürdüğünden şüpheleniyor. Ortadan kaybolan Emrullah Kurt'un yakalanması için çalışmalar sürdürülüyor.

Sultanbeyli'de 'Anne ve babası kavga eden genç kız balkondan atladı' iddiasıSultanbeyli'de 'Anne ve babası kavga eden genç kız balkondan atladı' iddiası

ÖLEN KADININ KIZI VE ANNESİ OLAY YERİNDE FENALAŞTI

Öte yandan, ölen kadının yakınları haberi alarak olay yerine geldi. Nebahat Kurt'un kızı ve annesi acılar içinde ağıtlar yaktı. Polis, ölen kadını görmek isteyen aile yakınlarını sakinleştirmeye çalıştı. (DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER 'Annesiyle karar verir' 'Annesiyle karar verir'
Kardan heykeller ilgi görüyor! İçlerinde Nuh'un gemisi de varKardan heykeller ilgi görüyor! İçlerinde Nuh'un gemisi de var
Doping İnternet iletişim bilgileri, Doping müşteri hizmetleri numarası ve çağrı merkeziDoping İnternet iletişim bilgileri, Doping müşteri hizmetleri numarası ve çağrı merkezi
Anahtar Kelimeler:
kadın cinayeti Başakşehir
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Süper minisiyle dans etti! TikTok'u salladı

Süper minisiyle dans etti! TikTok'u salladı

Aycan'dan Survivor itirafları! Açık açık anlattı

Aycan'dan Survivor itirafları! Açık açık anlattı

Son Dakika: Askeri helikopter düştü! 11 şehit

Son Dakika: Askeri helikopter düştü! 11 şehit

Flaş karar! Kimse sokağa çıkamayacak, her yer kapalı olacak

Flaş karar! Kimse sokağa çıkamayacak, her yer kapalı olacak

24 kişinin öldüğü kazada araç sahibine 18 yıl 9 ay hapis

24 kişinin öldüğü kazada araç sahibine 18 yıl 9 ay hapis

ABD'de yayınlanan skandal Erdoğan reklamına soruşturma!

ABD'de yayınlanan skandal Erdoğan reklamına soruşturma!

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

'Çiğ köfte acılı' diyerek saldırmıştı! Flaş gelişme

'Çiğ köfte acılı' diyerek saldırmıştı! Flaş gelişme

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

"Maden işi erkek işi" dediler, 84 milyon ciro yaptı

"Maden işi erkek işi" dediler, 84 milyon ciro yaptı

'Kötüyüm, gelin beni alın' dedi! Bankta ölü bulundu

'Kötüyüm, gelin beni alın' dedi! Bankta ölü bulundu

Gören telefonuna sarıldı! Tam 12 metre uzunluğunda

Gören telefonuna sarıldı! Tam 12 metre uzunluğunda

Diğer Haberler

Son Dakika: İstanbul'da eşi ve iki çocuğunu rehin alan kişi gözaltına alındı

İstanbul'da eşi ve iki çocuğunu rehin alan kişi gözaltına alındı

Ağrı'daki "1. Kar ve Buz Festivali"nde kardan heykeller ilgi gördü

Kardan heykeller ilgi görüyor! İçlerinde Nuh'un gemisi de var

Eşi ve kızının üzerine kaynar su dökmüştü! Kendini böyle savundu

Eşi ve kızına dehşeti yaşatmıştı! Kendini böyle savundu

Vitesleri karıştırınca otomobiliyle bahçeye uçtu

Vitesleri karıştırınca bahçeye uçtu

Kahreden olay! 12 yaşındaki kız çocuğu okulda feci şekilde can verdi

Kahreden olay! Ziyarete gittiği okulda feci şekilde can verdi

24 kişinin öldüğü kazada araç sahibine 18 yıl 9 ay hapis

24 kişinin öldüğü kazada araç sahibine 18 yıl 9 ay hapis

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.