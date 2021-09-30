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Dehşet! Dolmuş şoförü boynundan bıçaklandı

30.09.2021 23:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun’da boynundan bıçaklanan dolmuş şoförü ölümden dönerken, şoförü bıçaklayan şahıs da darp sonucu hastanelik oldu.

Dehşet! Dolmuş şoförü boynundan bıçaklandı

Olay, Samsun’un Canik ilçesi Belediyeevleri Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kavga sırasında bıçaklı saldırıya uğrayan dolmuş şoförü K.B. boynundan yaralandı.

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SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Özel bir hastaneye ait ambulansla Gazi Devlet Hastanesi’ne kaldırılan K.B. tedavi altına alındı. K.B.’yı bıçakladığı iddia edilen S.C. ise darp sonucu yaralandı. S.C. 112 ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (İHA)

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Samsun
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