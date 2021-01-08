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  4. Dehşet dolu dakikalar! Evi ateşe verdi, mahsur kalanlar oldu

Dehşet dolu dakikalar! Evi ateşe verdi, mahsur kalanlar oldu

08.01.2021 21:14 | Son Güncelleme:
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Dehşet dolu dakikalar! Evi ateşe verdi, mahsur kalanlar oldu

Fatih'te psikolojik sorunları olduğu belirtilen bir kişinin evini ateşe verdiği iddia edildi. Alevlerin yükseldiğini gören üst katlardakiler çatı katına çıkarak yardım istedi. Mahsur kalanlar mahalle sakinleri tarafından kurtarılırken, evini yakan kişi gözaltına alındı.

Yangın, akşam saatlerinde Yavuz Selim Mahallesi Musandıra Sokak'taki binada çıktı. İddiaya göre, ismi öğrenilemeyen 25 yaşlarında ve psikolojik sorunları olduğu belirtilen kişi, 4. Katta bulunan evi ateşe verdi. Alevlerin yüklediğini gören son katta oturan aile üyeleri kendilerini çatı katına atarak yardım istedi.

MAHALLELİ KURTARDI

Mahalle sakinleri, binaya girerek üst katlarda mahsur kalan aileyi kurtardı. İhbar üzerinde olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Evini yaktığı iddia edilen kişi polis tarafından gözaltına alındı. Alevli şekilde yanan dairedeki yangın itfaiye ekipleri tarafından büyümeden söndürüldü.

Üst katlarda mahsur kalan kişileri kurtaranlardan biri olan mahalle sakini, "Şizofreni hastası biri evini yaktı. Her hafta zaten buraya polis gelir. En üst kattaki bizim komşular inemeyip çatıya çıktılar. Biz de gidip onları oradan alıp aşağı indirdik" dedi. (DHA)

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