Dehşet düşüren olay! Pendik sahil yolunda otomobil içerisinde ceset bulundu

Olay, geçtiğimiz Cuma günü akşam saatlerinde yaşandı. Pendik Batı Mahallesi’nde sahil yolunda park halindeki bir otomobil içerisinde bir kişinin baygın halde yattığını gören vatandaşlar durumdan şüphelenerek polise ihbarda bulundu. Olay yerine gelen polis, otomobil içerisindeki kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Polis, şerit çekerek çevrede güvenlik önlemi aldı. Kimliği henüz belirlenemeyen erkek bir sahsa ait olduğu anlaşılan cesette herhangi bir yara ya da darp izine rastlanmadığı öğrenildi. Ceset, olay yerindeki incelemelerin ardından cenaze nakil aracıyla Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Polis, olayla ilgili çalışma başlattı.

İHA

