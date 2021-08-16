HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Dehşet düşüren olay! Pendik sahil yolunda otomobil içerisinde ceset bulundu

Dehşet düşüren olay! Pendik sahil yolunda otomobil içerisinde ceset bulundu

16.08.2021 09:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Pendik sahil yolunda vatandaşlar tarafından park halinde olan bir otomobilde baygın halde yatan bir kişi olduğu görüldü. Olay yerine gelen polis ekipleri, otomobil içerisinde yatan erkek şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis olayla ilgili çalışma başlattı.

Dehşet düşüren olay! Pendik sahil yolunda otomobil içerisinde ceset bulundu

Olay, geçtiğimiz Cuma günü akşam saatlerinde yaşandı. Pendik Batı Mahallesi’nde sahil yolunda park halindeki bir otomobil içerisinde bir kişinin baygın halde yattığını gören vatandaşlar durumdan şüphelenerek polise ihbarda bulundu. Olay yerine gelen polis, otomobil içerisindeki kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Polis, şerit çekerek çevrede güvenlik önlemi aldı. Kimliği henüz belirlenemeyen erkek bir sahsa ait olduğu anlaşılan cesette herhangi bir yara ya da darp izine rastlanmadığı öğrenildi. Ceset, olay yerindeki incelemelerin ardından cenaze nakil aracıyla Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Polis, olayla ilgili çalışma başlattı.

İHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
200 ton su tahliye edildi! Çaresizce selde kaybolan nişanlısını arıyor200 ton su tahliye edildi! Çaresizce selde kaybolan nişanlısını arıyor
PARTNER Ünlü oyuncudan ağızları açık bırakan bekaret itirafı! Ünlü oyuncudan ağızları açık bırakan bekaret itirafı!
Boynuna kadar suyun içinde geçen 16 saatBoynuna kadar suyun içinde geçen 16 saat
Anahtar Kelimeler:
Pendik
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Haluk Levent afet bölgesinden seslendi: Ne olur bunları göndermeyin

Haluk Levent afet bölgesinden seslendi: Ne olur bunları göndermeyin

Taliban: Bu kadar çabuk beklemiyorduk

Taliban: Bu kadar çabuk beklemiyorduk

Tarihe geçen kare! Taliban Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda

Tarihe geçen kare! Taliban Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda

Ünlü tatil merkezinde dehşete düşüren görüntü

Ünlü tatil merkezinde dehşete düşüren görüntü

Samatta, Fenerbahçe taraftarını çıldırttı

Samatta, Fenerbahçe taraftarını çıldırttı

Vicdansız babadan kızına sert tokat! Asansörün camı çatladı

Vicdansız babadan kızına sert tokat! Asansörün camı çatladı

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Kahramanmaraş'ta yangın söndürme uçağı düştü

Kahramanmaraş'ta yangın söndürme uçağı düştü

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Sel felaketinden acı haberler geliyor

Sel felaketinden acı haberler geliyor

Dehşete düşüren olay! Kız arkadaşının çalıştığı gazinoyu taradı

Dehşete düşüren olay! Kız arkadaşının çalıştığı gazinoyu taradı

Pentagon duyurdu! Operasyon başladı

Pentagon duyurdu! Operasyon başladı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.