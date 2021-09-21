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Dehşet! Eşini öldürüp intihar etti

21.09.2021 22:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Giresun'un Eynesil ilçesinde Murat Çetin (45), tartıştığı eşi Şennur Çetin'i (43) tabanca ile vurarak öldürüp, ardından intihar etti.

Dehşet! Eşini öldürüp intihar etti

Olay, akşam saatlerinde ilçenin Gümüşçay Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, Murat Çetin, henüz bilinmeyen nedenle eşi Şennur Çetin ile tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine Çetin, eşine tabanca ile ateş etti, ardından kendini vurdu.

KOMŞULAR SESİ DUYUP İHBAR ETTİ

Silah seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine eve polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde çiftin hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri incelemesinin ardından karı- kocanın cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
İntihar kadın cinayeti Giresun
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