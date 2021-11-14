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Dehşet evi! Anne ve babasını öldürüp intihar etti

14.11.2021 01:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde meydana gelen olayda henüz belirlenemeyen bir neden ötürü cinnet getiren genç, anne ve babasını silahla vurarak öldürdü. Ardından aynı silahla intihar teşebbüsünde bulunan genç, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Dehşet evi! Anne ve babasını öldürüp intihar etti

Edinilen bilgilere göre olay Çorlu’da Alipaaşa Mahallesi Varış Sokak üzerinde yer alan bir apartmanda meydana gelen olayda anne ve babası ile birlikte yaşayan Ali Eren Arslankılıç, tespit edilemeyen bir nedenden ötürü anne ve babası ile tartıştı.

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ANNE VE BABASINI SİLAHLA VURARAK ÖLDÜRDÜ

Tartışma sırasında emekli subay olan babası Ali Arslankılıç’a ait silahı ateşleyen Ali Eren Arslankılıç babası Ali Arslankılıç ile annesi Nurhan Arslankılıç’ı silahla vurarak öldürdü.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Ardından aynı silahla intihar teşebbüsünde bulunan Eren Arslankılıç silah sesini duyan komşularının haber vermesi ile olay yerine gelen polis ve sağlık ekiplerince ağır yaralı olarak Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Anne ve babasını öldüren Eren Arslankılıç hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Nöbetçi Cumhuriyet Savcısı ve polis ekiplerinin incelemelerinin ardından anne Nurhan Arslankılıç ile baba Ali Arslankılıç’ın cansız bedenleri incelenmek üzere Çorlu Devlet Hastanesi Morgu’na kaldırıldı.

Olayla ilgili olarak başlatılan soruşturma sürdürülüyor. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
cinayet İntihar Tekirdağ Çorlu
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