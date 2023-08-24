Dehşet evi! Annesini döven babasını öldürdü... Çok sayıda suç kaydı olduğu ortaya çıktı

Korkunç olay, dün gece saatlerinde Yüreğir ilçesi Cumhuriyet Mahallesi’nde geldi. Uyuşturucu bağımlısı olduğu öne sürülen Aydın Güler ile eşi Z.G. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Güler, eşini darbetti. Bu sırada evde bulunan çiftin oğulları Ç.G. de tartışmaya dahil oldu. Babasının başka bir odadaki tabancasını alan Ç.G., Aydın Güler’in göğsüne 2 el ateş etti. Aydın Güler kanlar içerisinde yere yığılırken oğlu ise kaçtı. Z.G.'nin ihbarı üzerine eve sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, Aydın Güler’in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Güler’in cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı.

"AKŞAM YİNE BENİ DÖVÜYORDU"

Z.G. ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Z.G.'nin ifadesinde, “Eşim sürekli ateş-buz içip beni döver. Akşam yine beni dövüyordu. Oğlum da silahla babasını vurup olay yerinden kaçtı” dediği öğrenildi.

KISA SÜREDE YAKALANDI

Polis ekipleri kısa süre sonra Ç.G.'yi yakalayıp, gözaltına aldı. Ç.G., sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Aydın Güler’in 'uyuşturucu kullanma', 'kasten adam yaralama' suçlarından çok sayıda kaydı olduğu ortaya çıktı. (DHA)