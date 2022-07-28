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  4. Dehşet evi! Birbirlerini bıçakladılar, ortalık kan gölüne döndü

Dehşet evi! Birbirlerini bıçakladılar, ortalık kan gölüne döndü

28.07.2022 21:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde aynı evde kalan mevsimlik işçiler arasında tartışma çıktı. İki işçi arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Bıçakların çekildiği kavgada 1 işçi hayatını kaybederken diğer işçi ise yaralandı.

Dehşet evi! Birbirlerini bıçakladılar, ortalık kan gölüne döndü

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde aynı evde kalan mevsimlik işçiler çıkan kavgada birbirlerini bıçakladı. Olayda bir kişi hayatını kaybederken, diğeri yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

TARTIŞMA KANLI BIÇAKLI KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Edinilen bilgiye göre, Buğdaylı Mahallesi Selvidere Caddesi’nde aynı evde kalan N.G. ve K.H. adlı mevsimlik işçiler arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi ile N.G. ile K.H. bıçakla birbirlerini yaraladı.

21s

Olayın bildirilmesi üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri güvenlik önlemi alırken, N.G. ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi’ne, K.H. ise Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Göğsünden yaralanan N.G., hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. N.G.’nin cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Öte yandan dehşete düşüren olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Kayseri
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