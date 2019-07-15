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Dehşet evi! Biri baltayla biri silahla! Baba ve oğlu hayatını kaybetti!

YAŞAM HABERLERİ  | 15.07.2019 03:15 | Son Güncelleme

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde çıkan silahlı kavgada baba ve oğlu öldü, bir kişi yaralandı.

Dehşet evi! Biri baltayla biri silahla! Baba ve oğlu hayatını kaybetti!

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Sine köyü Müstekler Mahallesi'nde Hasan Kılıç ile Recep Uysal (70) ve oğlu Cüneyt Uysal (18) arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda başından baltayla yaralanan Kılıç, yanında taşıdığı tabancayla baba ve oğluna ateş etti. Baba Recep Uysal ve oğlu, olay yerinde hayatını kaybetti.

Ağır yaralanan Kılıç ise olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Köyde geniş önlemler alan jandarma ekipleri, soruşturma başlattı. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Karabük Safranbolu Silahlı kavga

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