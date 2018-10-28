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Dehşet evi! Kocasını bıçaklayıp bunu yaptı

DÜNYA HABERLERİ  | 28.10.2018 22:06 | Son Güncelleme

Rusya'da cani kadın, evde çıkan bir tartışma sonrasında eski eşini bıçakladı. Bayılan eski eşinin yanında selfie çeken kadın arkadaşlarına sosyal medyadan mesaj atarak, "Çocuklar, eski eşimi bıçakladım. Beni gözaltına aldılar ama şimdi iyiyim" dedi.

Dehşet evi! Kocasını bıçaklayıp bunu yaptı

Rusya, eski eşiyle kavga ettikten sonra bıçaklayan genç kadını konuşuyor. Evde çıkan bir tartışma sonrasında eline bıçağı alarak kendini savunan genç kadın eski kocasını bıçakladı. Birkaç bıçak darbesi sonrasında bayılan eski eşinin yanında selfie çeken kadın daha sonra polisi aradı. Arkadaşlarına sosyal medya üzerinden bir mesaj atan Olga, "Çocuklar, eski eşimi bıçakladım. Beni gözaltına aldılar ama şimdi iyiyim" dedi.

BİLİNMEYEN NEDENLE KAVGA ETTİLER

Aile içi şiddet bu sefer Rusya'yı ayağa kaldırdı. Ülkenin kuzeydoğusunda yaşanan bir olay yerel medyanın gündem konusu oldu. Uzun bir süre evli kalan ve kız çocukları olan Rus çift önceki gece evde bir araya geldi. İçki içen Olga ve Oleg daha sonra bilinmeyen bir nedenle kavgaya tutuştu.

GENÇ KADIN, BIÇAKLADIĞI ESKİ EŞİNİN YANINDA SELFİE ÇEKTİ

Oleg, 25 yaşındaki Olga'yı boğazlamaya çalışırken genç kadın eline geçirdiği bıçakla kendini savunmaya başladı. Adamı bıçak darbeleriyle etkisiz hale getiren Olga, polis ve ilk yardım ekiplerini çağırmak yerine telefonuna uzandı ve ön kamerasını açarak selfie çekti.

"ÇOCUKLAR, ESKİ EŞİMİ BIÇAKLADIM"

Arkadaşlarına sosyal medya üzerinden bir mesaj atan Olga, "Çocuklar, eski eşimi bıçakladım. Beni gözaltına aldılar ama şimdi iyiyim" dedi. Genç kadın gözaltına alındıktan ve sorgusu tamamlandıktan sonra, meşru müdafaa sebebiyle serbest bırakıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Rusya bıçak selfie

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