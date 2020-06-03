Dehşet! Gamze Topuz’un köpeklerine çivili kemik attılar

Ölümcül tuzağı fark ederek dehşete düşen Topuz, “Gördüğümde şok oldum. Çiviler özel olarak işlenmiş. Aklım almıyor, can çekişerek ölsünler diye yapılmış” dedi.

Olay, Çengelköy’de geçtiğimiz Cuma günü meydana geldi. Oyuncu Gamze Topuz, işten döndüğünde evinin bahçesinde ayağına bir şeyin takıldığını fark etti. Eline aldığında ise, çivilerin çakıldığı kemikten oluşturulan öldürme düzeneği olduğunu gördü. Dehşete kapılan Topuz, evde beslediği 7 yaşındaki ‘Cango’ ve 6 aylık ‘Bold Pilot’ isimli köpeklerinin hedef alındığını belirtip karakola giderek şikayetçi oldu.

'AKLIM ALMIYOR! KENDİME GELEMEDİM'

Olay günü sabah işe gitmek için evden çıktığını söyleyen oyuncu Gamze Topuz, “Hiçbir sıkıntı yoktu, zaten her gün bahçeyi temizliyorum. Akşam saat 10.00 gibi eve geldiğimde kapının girişinde ayağıma bir şey battı. Çivilenmiş kemik parçasını bahçeme atmışlar. Büyük ihtimalle ‘Cango’ ya da ‘Bold’ bununla oynadılar. İyi ki boğazlarına kaçmadı. Ben bunu gördüğümde şok oldum. Çiviler özel olarak işlenmiş. Benim aklım bunu almadı. 5 dakika boyunca kaldım öyle, sonra çığlık attım. Hala kendime gelemedim” diye konuştu.