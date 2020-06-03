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Dehşet! Gamze Topuz’un köpeklerine çivili kemik attılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.06.2020 12:30 | Son Güncelleme

Çengelköy’de ‘Cango’ ve ‘Bold Pilot’ isimli köpekleri ve kedileriyle birlikte yaşayan oyuncu Gamze Topuz’un evinin bahçesine çivilenmiş kemik parçası atıldı.

Dehşet! Gamze Topuz’un köpeklerine çivili kemik attılar

Ölümcül tuzağı fark ederek dehşete düşen Topuz, “Gördüğümde şok oldum. Çiviler özel olarak işlenmiş. Aklım almıyor, can çekişerek ölsünler diye yapılmış” dedi.
Olay, Çengelköy’de geçtiğimiz Cuma günü meydana geldi. Oyuncu Gamze Topuz, işten döndüğünde evinin bahçesinde ayağına bir şeyin takıldığını fark etti. Eline aldığında ise, çivilerin çakıldığı kemikten oluşturulan öldürme düzeneği olduğunu gördü. Dehşete kapılan Topuz, evde beslediği 7 yaşındaki ‘Cango’ ve 6 aylık ‘Bold Pilot’ isimli köpeklerinin hedef alındığını belirtip karakola giderek şikayetçi oldu.

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'AKLIM ALMIYOR! KENDİME GELEMEDİM'

Olay günü sabah işe gitmek için evden çıktığını söyleyen oyuncu Gamze Topuz, “Hiçbir sıkıntı yoktu, zaten her gün bahçeyi temizliyorum. Akşam saat 10.00 gibi eve geldiğimde kapının girişinde ayağıma bir şey battı. Çivilenmiş kemik parçasını bahçeme atmışlar. Büyük ihtimalle ‘Cango’ ya da ‘Bold’ bununla oynadılar. İyi ki boğazlarına kaçmadı. Ben bunu gördüğümde şok oldum. Çiviler özel olarak işlenmiş. Benim aklım bunu almadı. 5 dakika boyunca kaldım öyle, sonra çığlık attım. Hala kendime gelemedim” diye konuştu.

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'CAN ÇEKİŞEREK ÖLSÜNLER DİYE...'

Topuz, 4 yıldır aynı yerde oturduğunu ve komşularıyla arasının çok iyi olduğunu söyleyerek, “Cango, yaşlı bir köpek olduğu için havlarken bile düşünüyor. Bold’u da korona virüs başladığında Kavacık’ta kurtardım. Tasmasıyla durağa atmışlardı. Besleme yaparken denk geldim, aldım ve sahiplendirdim. O da daha yavru. Çivilenmiş kemik parçasının, bahçeme atıldığına inanmak istemiyorum. Benim aklım bunu almıyor. Bunu yuttuklarında midesi veya bağırsağı parçalanabilirdi. Can çekişe çekişe ölsünler diye yapılmış” dedi.

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'PARA CEZASI CAYDIRMIYOR'

“Sokak hayvanları zulme, şiddete maruz kalıyorlar. Etin içine çivi koyduklarını, zehirlediklerini gördük. Ama buna bayağı bir zaman ayrılmış ve üzerine çalışılmış” diyen Topuz, “Artık bir an önce Hayvan Hakları Yasası’nın çıkarılmasını istiyorum. Caydırıcı yasaların meclisten geçmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü para cezası artık caydırmıyor, korkmuyorlar. Egolarını hayvanlar üzerinde tatmin etmeye çalışıyorlar. İnsana uygulayamadığı şiddeti önce hayvana uyguluyor, sonra insana her türlü şiddeti uygulayabiliyor. Burada söz konusu konuşamayan, hakkını arayamayan hayvanlar" ifadelerini kullandı.

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