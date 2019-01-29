Dehşet hava aydınlanınca ortaya çıktı: 6 fabrikada büyük zarar

İzmir’in Menemen ilçesinde geri dönüşüm tesislerinde çıkan ve daha sonra 5 fabrikaya sıçrayan yangının dehşeti havanın aydınlanmasıyla ortaya çıktı. Geri dönüşüm, otomotiv yedek parça, mobilya, plastik, kalıp ve araç servisindeki toplam 6 fabrikada milyonlarca maddi zarar meydana geldi.

Menemen ilçesine bağlı, Ulukent Sanayi Bölgesi 10006. Sokak’taki naylon ve kağıt geri dönüşüm tesisinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Bölgeye onlarca itfaiye ekibi sevk edilirken kontrol altına alınamayan ve büyüyen yangın, daha sonra otomotiv yedek parça, mobilya, plastik, kalıp ve araç servisindeki fabrikalara sıçradı. Toplam 6 fabrikaya sıçrayan yangındaki alevler kilometrelerce uzaklıktan bile görüldü. Onlarca itfaiye ekibi, yangını söndürmek için yoğun çaba harcarken alevler ise ekiplerin yoğun çabasıyla saatler sonra kontrol altına alınabildi.

Yangın dehşetinde bilanço ağır oldu

Öte yandan yangındaki hasar havanın aydınlanmasıyla ortaya çıktı. İş makineleri, araçlar, malzemeler ve kullanılan makineler de yangından kül olurken milyonluk hasarın bulunduğu yangında geriye ise adeta bir enkaz kaldı.

Bölgedeki inşaat mühendislerinden Tolga Alanyalı, "Yaklaşık 2-3 sene önce inşaatı tamamladığımız yapının içinde 6 işletme çalışmakta ve aktif bir şekilde ekonomiye hizmet vermekteydi. İşletmeler, maalesef dün akşam yaşadığı feci kazayla hasar tespiti için geldik. Maalesef görmüş olduğunuz gibi bina kullanılamaz hale gelmiş durumda" dedi.

İşçiler manzarayla şaşırdı

Bölgeye sabah saatlerinde gelen işçilerse, gördüğü zarar karşısında şaşırdı. Yangınla ilgili polis ekipleri sabah saatlerine kadar bölgede incelemelerde bulundu. Yangınla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldığı öğrenilirken, hasar tespit çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

Bölgede soğutma çalışmaları da sürüyor.