HABER

Dehşet hava aydınlanınca ortaya çıktı: 6 fabrikada büyük zarar

YAŞAM HABERLERİ  | 29.01.2019 11:30 | Son Güncelleme

İzmir’in Menemen ilçesinde geri dönüşüm tesislerinde çıkan ve daha sonra 5 fabrikaya sıçrayan yangının dehşeti havanın aydınlanmasıyla ortaya çıktı.

İzmir’in Menemen ilçesinde geri dönüşüm tesislerinde çıkan ve daha sonra 5 fabrikaya sıçrayan yangının dehşeti havanın aydınlanmasıyla ortaya çıktı. Geri dönüşüm, otomotiv yedek parça, mobilya, plastik, kalıp ve araç servisindeki toplam 6 fabrikada milyonlarca maddi zarar meydana geldi.
Menemen ilçesine bağlı, Ulukent Sanayi Bölgesi 10006. Sokak’taki naylon ve kağıt geri dönüşüm tesisinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Bölgeye onlarca itfaiye ekibi sevk edilirken kontrol altına alınamayan ve büyüyen yangın, daha sonra otomotiv yedek parça, mobilya, plastik, kalıp ve araç servisindeki fabrikalara sıçradı. Toplam 6 fabrikaya sıçrayan yangındaki alevler kilometrelerce uzaklıktan bile görüldü. Onlarca itfaiye ekibi, yangını söndürmek için yoğun çaba harcarken alevler ise ekiplerin yoğun çabasıyla saatler sonra kontrol altına alınabildi.

Yangın dehşetinde bilanço ağır oldu
Öte yandan yangındaki hasar havanın aydınlanmasıyla ortaya çıktı. İş makineleri, araçlar, malzemeler ve kullanılan makineler de yangından kül olurken milyonluk hasarın bulunduğu yangında geriye ise adeta bir enkaz kaldı.
Bölgedeki inşaat mühendislerinden Tolga Alanyalı, "Yaklaşık 2-3 sene önce inşaatı tamamladığımız yapının içinde 6 işletme çalışmakta ve aktif bir şekilde ekonomiye hizmet vermekteydi. İşletmeler, maalesef dün akşam yaşadığı feci kazayla hasar tespiti için geldik. Maalesef görmüş olduğunuz gibi bina kullanılamaz hale gelmiş durumda" dedi.

İşçiler manzarayla şaşırdı
Bölgeye sabah saatlerinde gelen işçilerse, gördüğü zarar karşısında şaşırdı. Yangınla ilgili polis ekipleri sabah saatlerine kadar bölgede incelemelerde bulundu. Yangınla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldığı öğrenilirken, hasar tespit çalışmalarının devam ettiği belirtildi.
Bölgede soğutma çalışmaları da sürüyor.

Dehşet hava aydınlanınca ortaya çıktı: 6 fabrikada büyük zarar

Dehşet hava aydınlanınca ortaya çıktı: 6 fabrikada büyük zarar

Dehşet hava aydınlanınca ortaya çıktı: 6 fabrikada büyük zarar

Dehşet hava aydınlanınca ortaya çıktı: 6 fabrikada büyük zarar

Dehşet hava aydınlanınca ortaya çıktı: 6 fabrikada büyük zarar

Dehşet hava aydınlanınca ortaya çıktı: 6 fabrikada büyük zarar

Dehşet hava aydınlanınca ortaya çıktı: 6 fabrikada büyük zarar

Dehşet hava aydınlanınca ortaya çıktı: 6 fabrikada büyük zarar

Dehşet hava aydınlanınca ortaya çıktı: 6 fabrikada büyük zarar

Dehşet hava aydınlanınca ortaya çıktı: 6 fabrikada büyük zarar

Dehşet hava aydınlanınca ortaya çıktı: 6 fabrikada büyük zarar

Dehşet hava aydınlanınca ortaya çıktı: 6 fabrikada büyük zarar

Dehşet hava aydınlanınca ortaya çıktı: 6 fabrikada büyük zarar

Dehşet hava aydınlanınca ortaya çıktı: 6 fabrikada büyük zarar

Dehşet hava aydınlanınca ortaya çıktı: 6 fabrikada büyük zarar
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

MEB açıkladı! Gelecek yıl kapatılıyor

MEB açıkladı! Gelecek yıl kapatılıyor

Metrobüs karıştı: Ağabey çocuklar var, kadın var, yapmayın!

Metrobüs karıştı: Ağabey çocuklar var, kadın var, yapmayın!

Şeyma'dan Acun'a şoke eden hareket

Şeyma'dan Acun'a şoke eden hareket

F.Bahçe'den Adebayor bombası

F.Bahçe'den Adebayor bombası

General Akgülay bakın neden emekli olmuş!

General Akgülay bakın neden emekli olmuş!

Bünyamin Sürmeli: Maalesef bir sistem daha geliyor

Bünyamin Sürmeli: Maalesef bir sistem daha geliyor

İlginizi Çekebilir

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Kocasını öldürdü, cesedini 4 parçaya bölüp bahçeye gömdü

Kocasını öldürdü, cesedini 4 parçaya bölüp bahçeye gömdü

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

İstanbul'daki genelevde akılalmaz ölüm!

İstanbul'daki genelevde akılalmaz ölüm!

Türkiye'yi yasa boğmuştu! Cani babanın ifadesi ortaya çıktı

Türkiye'yi yasa boğmuştu! Cani babanın ifadesi ortaya çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bursa polisi, 'Mavi Balina' intiharını son anda önledi

Polis son anda önledi! 'Zamanım yok, intihar edeceğim'

4 katlı binanın çatısında intihara kalkıştı, polis ikna etti

4 katlı binanın çatısında intihara kalkıştı, polis ikna etti

Sır ölümün nedeni belli oldu! Ailesi defterini buldu

Sır ölümün nedeni belli oldu! Ailesi defterini buldu

Ankara'da sokak ortasında genç kıza kabusu yaşattı!

Gece yarısı sokak ortasında dehşet! Genç kızı takip edip...

Mersin'de hortum gece yarısı vurdu! Seralar yerle bir oldu

Mersin'de hortum gece yarısı vurdu! Seralar yerle bir oldu

Ankara'da engelli çocuğu bağırdığı için dolmuştan indirildi

Engelli çocuk ve annesine büyük ayıp! Skandal olay...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.