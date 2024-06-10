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  4. Dehşet olay! 7. sınıf öğrencisi arkadaşını bıçakladı! Saldırı 'Yandere Simulatör' oyunu yüzünden mi oldu?

Dehşet olay! 7. sınıf öğrencisi arkadaşını bıçakladı! Saldırı 'Yandere Simulatör' oyunu yüzünden mi oldu?

Doğukan Akbayır Doğukan Akbayır Mynet Dış Haber Editörü
10.06.2024 09:28
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İstanbul Beşiktaş'taki bir okulda 7. sınıfa giden G.N.Ç, sınıf arkadaşı C.K ile tartışmaya başladı. İkili arasındaki tartışma kısa süre içerisinde kavgaya dönerken G.N.Ç, C.K'nın yüzüne önce biber gazı sıktı ardından da bıçakladı. Yaşanan dehşet olayda 'Yandere Simulatör' isimli bir oyunun etkisinin olduğu düşünülüyor.

Dehşet olay! 7. sınıf öğrencisi arkadaşını bıçakladı! Saldırı 'Yandere Simulatör' oyunu yüzünden mi oldu?
  1. sınıf öğrencisi iki kişi arasında dehşet olaydan bir gün önce G.N.Ç'nin arkadaşı C.K'yı parka çağırarak, "Seninle yarın okulda görüşeceğiz" dediği ortaya çıktı. Sabah'ta yer alan habere göre, ertesi gün ilk ders saatinde C.K, önce arkadaşının yüzüne biber gazı sıktı ardından da ağabeyinin bıçak koleksiyonundan gizlice aldığı bıçakla G.N.Ç'yi yaraladı.

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KAN DONDURAN OLAYDA OYUN ŞÜPHESİ

Hastaneye kaldırılan G.N.Ç'nin akciğer zarında yırtık tespit edildi ve tedavisinin sürdüğü bildirildi. Okul yönetimi ve emniyet konuyla ilgili soruşturma başlattı.

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Yapılan incelemelerde şüpheli C.K'nın şiddet içerikli oyun olarak bilinen 'Yandere Simulatör' oyunu oynadığı öne sürüldü. İçeriği son derece kötü olan oyunda amaç; okulda sevmediğin arkadaşlarını tuzağa düşürüp bir şekilde ortadan kaldırmak ve öldürmek. Konuyla ilgili başlatılan soruşturma çok yönlü olarak devam ediyor.

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YANDERE SİMULATÖR NEDİR?

Birkaç yıl önce tüm dünyada çocukların ölümüne sebep olan bilgisayar oyunu 'Mavi Balina' benzeri bir oyun olan Yandere Simulatör, bir anime karakterin, hastalıklı duygularla sevdiği erkeğe yaklaşan diğer kızları öldürmesi ve cinayete ait tüm delilleri yok etmesi konu ediliyor.

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Öldürme seçeneğinin seçilmediği zamanlarda ise oyuncuya diğer kızları gizli dinleme, müstehcen fotoğrafını çekerek yayma gibi dikkat çeken yöntemlerle saf dışı bırakma hedefi yer alıyor.

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beşiktaş dehşet
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