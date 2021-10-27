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Dehşet! Otomobili çizildiği için site görevlisini öldürdü

27.10.2021 00:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya'da otomobilinin sağ kapısı çizilen Ahmet Ü. (32), görevini yapmadığı gerekçesiyle tartıştığı site görevlisi 2 çocuk babası Adem Topbaş'ı (24) bıçaklayarak öldürdü.

Dehşet! Otomobili çizildiği için site görevlisini öldürdü

Olay, bugün saat 21.40 sıralarında merkez Karatay ilçesi Erenler Mahallesi Sebil Sokakta bir sitede meydana geldi.

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TARTIŞMA BIÇAKLI KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Ahmet Ü., oturduğu sitenin bahçesinde bina önüne park ettiği otomobilinin sağ arka kapısında çizikler olduğunu fark etti. Bunun üzerine öfkelenen Ahmet Ü., apartman görevlisi Adem Topbaş'a, "Otomobili çizmişler. Neden bakmıyorsun da çizdirdin?'' diye tepki gösterdi. İkili arasında çıkan tartışma, bıçaklı kavgaya dönüştü.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

İddiaya göre Ahmet Ü., sustalı bıçağının açılmaması üzerine Adem Topbaş'ın elindeki bıçağı kapıp, saldırdı. Vücudunun çeşitli yerlerinden bıçak darbesiyle yaralanan Topbaş, kaçarak site bahçesindeki bir bakkala sığındı. Kanlar içinde yere yığılan Topbaş, ihbar üzerine çağrılan ambulansla kaldırıldığı Konya Şehir Hastanesinde yaşamını yitirdi. Topbaş'ın 4 yaşında kızı ve 30 günlük bir oğlunun olduğu öğrenildi. Olaydan sonra kaçan Ahmet Ü. ise kısa sürede polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

SİTE SAKİNLERİ: BAHÇEDE SÜREKLİ SOHBET EDİP ÇAY İÇİYORLARDI

Site sakinleri, Ahmet Ü. ve Adem Topbaş'ın site bahçesinde sürekli sohbet edip, çay içtiklerini söyledi. Bekir Candan, "Arabada çizik olduğunu söylemiş. 'Güvenlik kamerasına bakalım' denilmiş. Sonra bıçaklaşma olmuş. Aşağıda kan izleri var. Bakkala doğru gitmişler." dedi. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Konya
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