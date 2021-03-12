HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Dehşet saçan tır şoförü yara almadan kurtuldu, kazadan sonra gözaltına alındı

Dehşet saçan tır şoförü yara almadan kurtuldu, kazadan sonra gözaltına alındı

12.03.2021 22:21 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa’da 3 kişinin ölümüne 2’i ağır 34 kişinin yaralanmasına sebep olan tır sürücüsü kazadan yara almadan kurtuldu.

Bursa’da 3 kişinin ölümüne 2’i ağır 34 kişinin yaralanmasına sebep olan tır sürücüsü kazadan yara almadan kurtuldu. Kazanın ardından tır sürücüsü gözaltına alınırken olayla ilgili Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından çok yönlü soruşturma başlatıldı.

Kaza, Bursa-Ankara Karayolu Kestel Barakfakih trafik ışıklarının bulunduğu bölgede meydana geldi. 06 CHS 523 kupa, 16 AAC 360 dorse plakalı Faruk Eskiçırak idaresindeki kedi kumu yüklü tır Akiniş rampasından Bursa istikametine indiği sırada fireni boşaldı. Rampadan düzlüğe büyük bir hızla inen yüklü tır önce trafik ışıklarında bekleyen araçlara çarptı. Önüne kattığı araçlarla karşı şeride geçen tır burada da Ankara istikametine giden araçlara çarptı. Bariyerleri aşan tır yol kenarındaki şantiye alanında bulunan hafriyat kamyonu ve pikap kamyonete çarparak durabildi. Savaş alanını andıran görüntülerin meydana geldiği kazada Basri Gümüş, Ahmet Ömeroğlu ve Semih Ural olay yerinde hayatını kaybederken 2’si ağır 34 kişi yaralanarak çevre hastanelere kaldırıldı. Hayatını kaybeden 3 kişinin ön otopsi işlemleri için Kestel İlçe Devlet Hastanesi’ne kaldırıldığı bildirildi.

Tır sürücüsü kazadan yara almadan kurtuldu
Meydana gelen kazanın güvenlik kamerası görüntüleri olayın vahametini bir kez daha gözler önüne serdi. Facianın yaşandığı kaza görüntülerinde büyük bir hızla yokuşu inen kedi kumu yüklü tır önce ışıkta bekleyen yaklaşık 10 araca çarpıyor, sağ şeritten orta şeride doğru araçlara çarparak ilerleyen tır yolun karşısına da geçerek karşı yoldan gelen araçlara çarpıp yol kenarına düşüyor. Kazanın ardından hurdaya dönen tırın kabininden itfaiye ekipleri tarafından çıkarılan tır sürücüsü Faruk Eskiçırak kazadan şans eseri hafif sıyrıklarla kurtuldu. Eskiçırak polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Kazayla alakalı olarak Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından çok yönlü soruşturma başlatıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Akılalmaz olay! Yalnız kalmaktan korktuğu için aylarca kardeşinin cesediyle yaşadıAkılalmaz olay! Yalnız kalmaktan korktuğu için aylarca kardeşinin cesediyle yaşadı
AK Partili Zengin: Başı açık olan kadınlar daha avantajlı duruma geldiAK Partili Zengin: Başı açık olan kadınlar daha avantajlı duruma geldi
'Rüzgar esti, hamile kaldım' dedi! Polis soruşturma başlattı'Rüzgar esti, hamile kaldım' dedi! Polis soruşturma başlattı

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan Ekonomik Reform Paketi'ni açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Ekonomik Reform Paketi'ni açıkladı

Esra Erol'da bebeği komşudan çıkınca sevinçten havalara uçmuştu! Şaşırtan gelişme...

Esra Erol'da bebeği komşudan çıkınca sevinçten havalara uçmuştu! Şaşırtan gelişme...

Bursa'da feci kaza! Ölü ve yaralılar var

Bursa'da feci kaza! Ölü ve yaralılar var

Hatipoğlu 4 fakültenin dekanlığını mı yapıyor? Açıklama geldi

Hatipoğlu 4 fakültenin dekanlığını mı yapıyor? Açıklama geldi

Utandıran an! Kocasını bekliyordu kayınpederi geldi

Utandıran an! Kocasını bekliyordu kayınpederi geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş kısıtlama açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş kısıtlama açıklaması

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Kritik veriler açıklandı: Günlük vaka sayısı 14 bini aştı

Kritik veriler açıklandı: Günlük vaka sayısı 14 bini aştı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

IKBY, Türkiye'nin tepkisini çeken pul bastırma planının onaylanmadığını açıkladı

IKBY, Türkiye'nin tepkisini çeken pul bastırma planının onaylanmadığını açıkladı

Meteoroloji Uzmanı Şen: Yağışlar etkili olacak

Meteoroloji Uzmanı Şen: Yağışlar etkili olacak

Koronavirüs Bilim Kurulu toplandı: Gözler açıklamada

Koronavirüs Bilim Kurulu toplandı: Gözler açıklamada

Diğer Haberler

Salih Memişoğlu ile çalışanının öldürülmesine ilişkin yakalanan 5 şüpheliden biri tutuklandı

Salih Memişoğlu ile çalışanının öldürülmesine ilişkin yakalanan 5 şüpheliden biri tutuklandı

Asetik asit nedir?

Asetik asit nedir?

Diyarbakır Valiliği'nden 'CHP Hazro İlçe Başkanı'nın evi basıldı' iddialarıyla ilgili açıklama

Diyarbakır Valiliği'nden 'CHP Hazro İlçe Başkanı'nın evi basıldı' iddialarıyla ilgili açıklama

Son Dakika! Bakan Soylu duyurdu: 7 ton asetik asit ele geçirildi

Bakan Soylu duyurdu: 7 ton asetik asit ele geçirildi

AK Partili Zengin: Başı açık olan kadınlar daha avantajlı duruma geldi

AK Partili Zengin: Başı açık olan kadınlar daha avantajlı duruma geldi

Meral Akşener'den Ekrem İmamoğlu'nun 8 Mart tweeti ile ilgili yeni açıklama

Akşener'den dikkat çeken açıklamalar

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.