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  4. Dehşet saçtı! Eşini öldürdü, patronunu ağır yaraladı

Dehşet saçtı! Eşini öldürdü, patronunu ağır yaraladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.08.2020 14:44 | Son Güncelleme

Ankara'da Bekir A., eşi Dilek A.'yı çalıştığı benzin istasyonunun kafesinde tabancayla vurarak, öldürürken, istasyon sahibi Mehmet Akif B.'yi de ağır yaraladı. Olay sonrası kaçan Bekir A., polis ekiplerince yakalanıp, gözaltına alındı. Mehmet Akif B.'nin kızı da olay yerine gelerek, uzun süre gözyaşı döktü.

Dehşet saçtı! Eşini öldürdü, patronunu ağır yaraladı

Olay, öğle saatlerinde, Yenimahalle Çiftlik Kavşağı'nda bulunan benzin istasyonunda meydana geldi. Eşi Dilek A.'nın kafesinde çalıştığı benzin istasyonuna gelen Bekir A., daha sonra üst kata çıktı. Bekir A., yanında getirdiği tabancayla eşi Dilek A. ve benzin istasyonu sahibi Mehmet Akif B.'ye ateş açtı.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Olayın ardından Bekir A., otomobille kaçarken, ihbar üzerine benzin istasyonuna polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde Dilek A.'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Olayda ağır yaralanan Mehmet Akif B. ise ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

İsmi öğrenilemeyen Mehmet Akif B.'nin kızı da olay yerine gelerek, uzun süre gözyaşı döktü. Bekir A., kısa sürede polis tarafından yakalanarak, gözaltına alındı. Bekir A.'nın, eşi Dilek A.'yı benzin istasyonu sahibi Mehmet Akif B.'den kıskandığı öne sürüldü. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA


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