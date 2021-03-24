Dehşet tırının frenlerine bilirkişi heyeti bakacak

Bursa’da 4 kişinin hayatını kaybettiği, 34 kişinin de yaralandığı TIR faciasıyla ilgili davaya bilirkişi heyetinin sunacağı fren raporu yön verecek.

Tır sürücüsü Faruk Eskiçırak’ın kazaya TIR’ın boşalan frenlerinin sebep olduğunu söylemesi üzerine mahkeme, 2 makine mühendisi ile bir fren ustasından oluşan bilirkişi heyetini görevlendirip onların hazırlayıp sunacağı raporu beklemeye başladı.

Edinilen bilgiye göre, Kaza, 12 Mart günü Kestel ilçesi Barakfakih mevkiinde meydana geldi. Faruk Eskiçırak yönetimindeki 18 AAJ 361 plakalı TIR, iddiaya göre freninin boşalması sonucu kontrolden çıkarak, kırmızı ışıkta bekleyen 20 den fazla araca çarptı bazı araçları önüne katan tır yol kenarındaki bir şantiye alanına düşüp burada park halindeki bir kamyona çarparak durabildi.

Kazada Basri Gümüş, Ahmet Ömeroğlu, Semih Ural ve Recep Göler hayatını kaybederken; 34 kişi yaralandı. Pek çok aracın demir yığınına döndüğü kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Mahkeme TIR’ın frenleri için bilirkişi raporu istedi

Sürücü Faruk Eskiçırak’ın savunmasında frenlerinin boşaldığını söylemesi üzerine nöbetçi mahkeme, bilirkişi oluşturulmasına karar verdi. İki makine mühendisi ve bir fren ustasından oluşan bilirkişi heyetinin TIR’ın fren sistemini incelemesi talep edildi. Bunun üzerine Emniyet otoparkından çekiciyle alınan TIR, polis eşliğinde İnegöl ilçesi Metal Sanayi’deki fren sistemleri üzerine faaliyet gösteren bir iş yerine getirildi. Bilirkişi heyeti, TIR’ın çekici kısmındaki iki tekerlekte bulunan frenleri ve ’imdat’ freni olarak da bilinen araçtaki yardımcı fren sistemini inceledi. Bilirkişi heyetinin hazırladığı raporu, mahkemeye sunması bekleniyor.