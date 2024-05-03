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Dehşet! Tüm mahalle oraya toplandı... Pakistanlı kadın mutfakta boynu ve 3 parmağı kesilmiş halde ölü bulundu

03.05.2024 10:00
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Antalya'da korkunç bir olay meydana geldi. 59 yaşındaki Pakistan uyruklu Ashfaq Ahmad Qureshi, evinin mutfağında boynu ve 3 parmağı kesilmiş halde ölü bulundu. Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Ashfaq Ahmad Qureshi ile birlikte yaşayan oğlu A.A.Q.'yi (30) gözaltına alındı. Öte yandan olay sonrası ekiplerin sokakta toplananları uzaklaştırmak için yoğun çaba harcadığı öğrenildi.

Dehşet! Tüm mahalle oraya toplandı... Pakistanlı kadın mutfakta boynu ve 3 parmağı kesilmiş halde ölü bulundu

Dehşete düşüren olay, dün saat 23.00 sıralarında Kepez ilçesi Ahatlı Mahallesi 3188 Sokak’taki 4 katlı apartmanın giriş katında meydana geldi. İngilizce öğretmeni Pakistan uyruklu A.A.Q., 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayıp, eve geldiğinde birlikte yaşadığı annesi Ashfaq Ahmad Qureshi'yi mutfakta kanlar içinde bulduğunu söyleyip, yardım istedi. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibi, Ashfaq Ahmad Qureshi'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

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PARMAK İZİ ÖRNEKLERİ ALINDI

Ekipler sokakta toplananları uzaklaştırmak için yoğun çaba harcadı. Olay yeri inceleme ekipleri, Ashfaq Ahmad Qureshi'nin boyun ve kollarında bıçak kesikleri olduğunu, 3 parmağının da kesildiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekibi, evin mutfağında ve balkon kapısından parmak izi örnekleri aldı.

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EVE YENİ TAŞINMIŞLAR

Cinayet Büro Amirliğine bağlı ekipler, ifadesine başvurduğu A.A.Q.'yü gözaltına alarak polis merkezine götürdü. Oturdukları eve yeni taşındıkları öğrenilen Ashfaq Ahmad Qureshi'nin cenazesi, otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma devam ediyor. (DHA)

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