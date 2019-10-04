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Dehşet veren kaza saniye saniye kamerada

YAŞAM HABERLERİ  | 04.10.2019 18:18 | Son Güncelleme

Bursa’nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kaza otomobil ile şarjlı bisiklet çarpıştı.

Dehşet veren kaza saniye saniye kamerada

Bursa’nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kaza otomobil ile şarjlı bisiklet çarpıştı. Kontrolden çıkan otomobil yol kenarındaki aydınlatma direğine çarparak ancak durabildi. Kazada 3 kişi yaralandı.
Kaza Kasımefendi Caddesi ile Güverte Sokak kesişiminde meydana geldi. Refiye K. idaresindeki 81 BN 229 plakalı otomobil güverte sokakta çıkıp Kasımefendi Caddesine dönmek istediği sırada karşı istikametten gelen Adnan H. idaresindeki şarjlı bisiklet ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle direksiyon hakimiyetini kaybeden kadın sürücü yol kenarında bulunan aydınlatma direğine çarparak ancak durabildi. Kazada otomobil sürücü Refiye K, şarjlı bisiklet sürücü Adnan H ve arkasında yolcu olarak bulunan Ahmed D. yaralandı. 3 yaralı kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla inegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Öte yandan kaza anı ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Dehşet veren kaza saniye saniye kamerada

Dehşet veren kaza saniye saniye kamerada

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