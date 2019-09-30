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Dehşet veren o anlar saniye saniye böyle görüntülendi

YAŞAM HABERLERİ  | 30.09.2019 16:39 | Son Güncelleme

Bursa’nın İnegöl ilçesinde ölümden dönen motosiklet sürücüsünün o anları saniye saniye bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.Kaza Şebboy Caddesi’nde meydana geldi.

Dehşet veren o anlar saniye saniye böyle görüntülendi

Bursa’nın İnegöl ilçesinde ölümden dönen motosiklet sürücüsünün o anları saniye saniye bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza Şebboy Caddesi’nde meydana geldi. AVM kaşağından gelen 18 yaşındaki İskender Tercan Can idaresindeki plakasız motosiklet, karşı istikametten gelen sürücüsü ve plakası alınamayan bir otomobilin dikkatsiz bir şekilde karşıya geçmek istemesi üzerine kontrolden çıktı. Motosiklettli genç otomobili son anda fark edince ani manevra yapınca önünde park halinde olan kapalı minibüse çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen sürücü yaralandı. Yaralı genç yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Öte yandan kaza anı ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Dehşet veren o anlar saniye saniye böyle görüntülendi

Dehşet veren o anlar saniye saniye böyle görüntülendi

Dehşet veren o anlar saniye saniye böyle görüntülendi

Dehşet veren o anlar saniye saniye böyle görüntülendi

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