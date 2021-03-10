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  4. Dehşet verici kaza kameraya yansıdı! Yaşlı çift havaya savruldu, kaza tartışmalara neden oldu

Dehşet verici kaza kameraya yansıdı! Yaşlı çift havaya savruldu, kaza tartışmalara neden oldu

10.03.2021 13:57 | Son Güncelleme:
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Çin'in Şangay şehrinde araç kamerasına takılan ölümcül bir kaza, 70 yaşındaki kadının hayatına mal olan korkunç çarpışmaya neyin yol açtığı konusunda bir tartışmaya yol açtı. Videoda, 68 yaşındaki kocasının kullandığı elektrikli bir scooter'ın arkasındaki kadın aracın çarpmasıyla havaya savruldu. Talihsiz kadın olay yerinde hayatını kaybederken, eşi kazayı ufak tefek sıyrıklarla atlattı.

Söz konusu kaza Çin'in Şangay kentinde gerçekleşti. Adı Wang olarak açıklanan kocasıyla birlikte elektrikli scooterla trafikte ilerleyen kadının karıştığı kaza, tartışmalara yol açtı.

Videoda karşıdaki araçlara henüz kırmızı ışık yanarken geçmeye çalışan çift, kırmızı ışıkta sola dönmeyi bekleyen iki sabit araba arasında giderken görülebiliyor. Ancak talihsiz çift, kendilerine yaklaşan aracı fark edemedi.

Wang ve karısı, scooter'larından etrafa fırlayan döküntüler arasında havada savrulurken görülüyor. Çift, vuruldukları yerden yaklaşık 10 metre uzağa gidiyor.

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YAŞLI KADIN HAYATINI KAYBETTİ

Öte yandan dehşet verici kazada Zhou'nun kazada öldüğü, Wang'ın ise hayatı tehdit etmeyen yaralar aldığını açıklandı. Yetkililer, adı Zhang olan otomobil sürücüsünün alkol veya uyuşturucu etkisi altında olmadığına karar verdi.

Polis, kazayla ilgili soruşturmaların devam ettiğini ve videonun Twitter benzeri Weibo sitesinde paylaşılmasının ardından çevrimiçi tartışmalara yol açtığını söyledi.

ARABA SÜRÜCÜSÜ HIZLI GİTMEKLE SUÇLANDI

Birçok kullanıcı, scooter sürücüsünün hatalı olduğunu çünkü hala kırmızı ışık yanarken geçtiğini söylüyor, diğer kullanıcılar ise çarpan aracın hızının araştırılması gerektiğini, başkalarının ihlallerinin bahane olarak gösterilmemesi gerektiğini savunuyor.

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