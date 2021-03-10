Dehşet verici kaza kameraya yansıdı! Yaşlı çift havaya savruldu, kaza tartışmalara neden oldu

Söz konusu kaza Çin'in Şangay kentinde gerçekleşti. Adı Wang olarak açıklanan kocasıyla birlikte elektrikli scooterla trafikte ilerleyen kadının karıştığı kaza, tartışmalara yol açtı.

Videoda karşıdaki araçlara henüz kırmızı ışık yanarken geçmeye çalışan çift, kırmızı ışıkta sola dönmeyi bekleyen iki sabit araba arasında giderken görülebiliyor. Ancak talihsiz çift, kendilerine yaklaşan aracı fark edemedi.

Wang ve karısı, scooter'larından etrafa fırlayan döküntüler arasında havada savrulurken görülüyor. Çift, vuruldukları yerden yaklaşık 10 metre uzağa gidiyor.

YAŞLI KADIN HAYATINI KAYBETTİ

Öte yandan dehşet verici kazada Zhou'nun kazada öldüğü, Wang'ın ise hayatı tehdit etmeyen yaralar aldığını açıklandı. Yetkililer, adı Zhang olan otomobil sürücüsünün alkol veya uyuşturucu etkisi altında olmadığına karar verdi.

Polis, kazayla ilgili soruşturmaların devam ettiğini ve videonun Twitter benzeri Weibo sitesinde paylaşılmasının ardından çevrimiçi tartışmalara yol açtığını söyledi.

ARABA SÜRÜCÜSÜ HIZLI GİTMEKLE SUÇLANDI

Birçok kullanıcı, scooter sürücüsünün hatalı olduğunu çünkü hala kırmızı ışık yanarken geçtiğini söylüyor, diğer kullanıcılar ise çarpan aracın hızının araştırılması gerektiğini, başkalarının ihlallerinin bahane olarak gösterilmemesi gerektiğini savunuyor.



