Dehşete düşüren anlar! Akaryakıt istasyonunda yanan otomobil korkuttu

Yenimahalle Mahallesi'nde bulunan akaryakıt istasyonuna giren otomobil, yakıt aldıktan sonra çıkışa yöneldi. Otomobili bir anda alev aldı. Sürücü ve yanındaki kişi, çevredekilerin uyarısı ile araçtan indi. Yanan araca akaryakıt istasyonun çalışanları yangın tüpleri ile müdahale etti. Alevler büyümeden, kontrol altına aldı.

Zaman zaman tekrardan dumanlar yükselen otomobile çevredekiler yangın tüpü ile müdahale etti, yangın tüpünün etkisiyle bazı anlarda göz gözü göremedi.

İtfaiye gelerek son müdahaleyi yaptı. Kullanılamaz hale gelen otomobil, sahibi, tamirci ve çevredekiler tarafından itilerek yakındaki tamirhaneye götürüldü.

DHA



