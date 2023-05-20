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  4. Dehşete düşüren anlar! Anneanne ve torununun öldüğü feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı

Dehşete düşüren anlar! Anneanne ve torununun öldüğü feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı

20.05.2023 15:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde karşıdan karşıya geçerken tırın çarpması sonucu hayatını kaybeden anneanne ve 5 yaşındaki torunu, Babaeski ilçesinde son yolculuğuna uğurlanırken, feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı.

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesi Kocasinan Mahallesinde yolun karşısına geçmeye çalışan Mualla Demircan (71) ile 5 yaşındaki torunu Yakup Can Büyükbaş'a M.D. idaresindeki tır çarptı. Haber verilmesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekiplerince anneanne ve torunun olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit edildi.

FECİ KAZA SANİYE SANİYE KAMERADA

Feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı. Ortaya çıkan kazanın görüntülerinde anneanne ve torunu trafiğin arasından karşıya geçmeye çalışırken o sırada hareket etmeye çalışan tırın altında kaldılar. Anneanne ve torunun tırın altında kaldığı o anlar çevredeki güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi.

Anneanne ve torunun cenazeleri, kılınan namazın ardından Babaeski Mezarlığına defnedildi.

(İHA)

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