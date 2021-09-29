Dehşete düşüren anlar! Döverek kaçırıp fidye istediler

Edinilen bilgiye göre, olay, 26 Eylül Pazar günü saat 04.30 sıralarında merkez Çukurova ilçesi Belediye Evleri Mahallesi’nde meydana geldi. Caddede bekleyen Musa B. (31), Mehmet Emin E. (30) ile Serhat A. (21), araç alım-satımı nedeniyle alacaklı oldukları Hulusi K.’yi bulamayınca ortağı Bilal D.’yi (34) yanlarına çağırdı. Musa B. ve Mehmet Emin E., bölgeye gelen Bilal D.’yi dövmeye başladı. Bilal D., şüphelilerin elinden kurtulup, koşarak yolun karşısına geçti. Şüpheliler, peşinden koşup yakaladıkları Bilal D.’yi dövüp, taksiye bindirmeye çalıştı. Burada şüphelilerin elinden kurtulan Bilal D., yeniden yolun karşısına geçti ancak yine yakalanıp dakikalarca darp edildi. Şüpheliler, Bilal D.’yi taksiye bindirip bölgeden ayrıldı. Bu anlar çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

Şüpheliler, Bilal D.’nin eşi Elmas D.’yi telefonla arayıp, “Kocan elimizde. Bize borcu olan 50 bin TL’yi ya da altın getireceksin” dedi. Elmas D.’nin, şikayetçi olması üzerine Gasp Büro Amirliği ekipleri, Bilal D.’nin bulunması için çalışma başlattı. Polis, şüphelilerin ve Bilal D.’nin, Seyhan ilçesi Gürselpaşa Mahallesi’ndeki bir evde olduklarını belirledi. Söz konusu adrese operasyon düzenleyen polis, şüphelileri etkisiz hale getirip, Bilal D.’yi de kurtardı. Evde yapılan aramada ruhsatsız tabanca da ele geçirildi.

Emniyete götürülen şüphelilerin, aralarında namus meselesi olduğunu öne sürdüğü öğrenildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Musa B. ile Mehmet Emin E., çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, Serhat A. serbest bırakıldı.

İHA

