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  4. Dehşete düşüren anlar! Hırsızların aracının altında kalmaktan son anda kurtuldu

Dehşete düşüren anlar! Hırsızların aracının altında kalmaktan son anda kurtuldu

11.03.2021 09:50 | Son Güncelleme:
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Dehşete düşüren anlar! Hırsızların aracının altında kalmaktan son anda kurtuldu

Beylikdüzü ve Esenyurt'ta iki ayrı işyerinden hırsızlık yapan şüphelilerden N.C. (20) polis ekiplerinin takibi sonucunda Esenyurt'ta yakalandı. Hırsızlık anlarının güvenlik kameralarına yansıdığı görüntülerde, iş yeri sahibi aracıyla gelerek kaçmaya çalışan hırsızların aracına çarptı. Bir süre hırsızları durdurabilen iş yeri sahibi aracından inerek hırsızların aracına doğru yöneldi. Şüpheliler aracı iş yeri sahibinin üstüne sürdü. İş yeri sahibi aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlileri, 03 ve 04 Mart tarihlerinde Beylikdüzü ve Esenyurt'ta 2 ayrı işyerinden hırsızlık, ihbarı aldı. Harekete geçen ekipler, Beylikdüzü'de hırsızlık konusu zanlılar üzerine çalışma başlattı. Ekipler yürütülen çalışmalar kapsamında, şüpheli kişilerin hırsızlık olaylarını araç plakası çalarak gerçekleştirdikleri tespit etti. Belirtilen tarihlerde gerçekleşen olaylara ait güvenlik kamera görüntülerinin inceleyen polis, detaylı araştırmaları neticesinde dikiz aynası kırık olduğu belirlenen aracın Esenyurt Balıkyolu Mahallesi'nde park halinde olduğunu belirledi. Polisler, takibe alınan araca binmek üzere yaklaşan ve bahse hırsızlık şüphelilerinden olduğu tespit edilen N.C.'yi, önceki gün 13.40 sıralarında gözaltına aldı. Konu ile ilgili yapılan araştırmalarda N.C., isimli kişinin "Hırsızlık" suçundan çok sayıda kaydı olduğu anlaşılırken, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

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HIRSIZLARI KOVALAMAK İSTERKEN CANINDAN OLUYORDU

Hırsızlık zanlılarının Beylikdüzü'ndeki iş yerine girme anları güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Görüntülerde bir markete giren hırsızlar önce kasadaki parayı ardından raflarda duran sigaraları çaldığı görülüyor. Yine hırsızlar, bir başka iş yerine girmek isterken, o sırada iş yeri sahibi hızla aracıyla gelerek hırsızların kullandığı araca çarptığı görülüyor. Daha sonra araçlarıyla kaçmaya çalışan hırsızlar duruma müdahale etmek için bu kez kendi aracından inen işyeri sahibine çarparak uzaklaştığı görülüyor.

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DHA

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