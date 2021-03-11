Dehşete düşüren anlar! Hırsızların aracının altında kalmaktan son anda kurtuldu

İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlileri, 03 ve 04 Mart tarihlerinde Beylikdüzü ve Esenyurt'ta 2 ayrı işyerinden hırsızlık, ihbarı aldı. Harekete geçen ekipler, Beylikdüzü'de hırsızlık konusu zanlılar üzerine çalışma başlattı. Ekipler yürütülen çalışmalar kapsamında, şüpheli kişilerin hırsızlık olaylarını araç plakası çalarak gerçekleştirdikleri tespit etti. Belirtilen tarihlerde gerçekleşen olaylara ait güvenlik kamera görüntülerinin inceleyen polis, detaylı araştırmaları neticesinde dikiz aynası kırık olduğu belirlenen aracın Esenyurt Balıkyolu Mahallesi'nde park halinde olduğunu belirledi. Polisler, takibe alınan araca binmek üzere yaklaşan ve bahse hırsızlık şüphelilerinden olduğu tespit edilen N.C.'yi, önceki gün 13.40 sıralarında gözaltına aldı. Konu ile ilgili yapılan araştırmalarda N.C., isimli kişinin "Hırsızlık" suçundan çok sayıda kaydı olduğu anlaşılırken, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

HIRSIZLARI KOVALAMAK İSTERKEN CANINDAN OLUYORDU

Hırsızlık zanlılarının Beylikdüzü'ndeki iş yerine girme anları güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Görüntülerde bir markete giren hırsızlar önce kasadaki parayı ardından raflarda duran sigaraları çaldığı görülüyor. Yine hırsızlar, bir başka iş yerine girmek isterken, o sırada iş yeri sahibi hızla aracıyla gelerek hırsızların kullandığı araca çarptığı görülüyor. Daha sonra araçlarıyla kaçmaya çalışan hırsızlar duruma müdahale etmek için bu kez kendi aracından inen işyeri sahibine çarparak uzaklaştığı görülüyor.

DHA

