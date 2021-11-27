Dehşete düşüren anlar! Market sahibine iş yerinde silahlı saldırı

Olay, 9 Kasım günü saat 18.30 sıralarında, Yüreğir ilçesinde meydana geldi. Market sahibi Yakup Kayalı ve oğlu Yusuf, iş yerindeki malzemeleri raflara dizerken maskeli kişi dükkana girip tezgahın arkasında ayakta duran Yakup Kayalı’ya tabancayla ateş açıp kaçtı.
Yusuf Kayalı, tabancasını çekip kaçan şüphelinin peşinden ateş etti. Kolundan hafif yaralanan Yakup Kayalı’ya, götürüldüğü hastanede ayakta müdahale edildi.
Babayla oğlunun şikayeti üzerine, iş yerinin güvenlik kamerasına da yansıyan olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
DHA
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