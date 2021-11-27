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Dehşete düşüren anlar! Market sahibine iş yerinde silahlı saldırı

27.11.2021 15:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana’da market sahibi Yakup Kayalı iş yerlerinde kimliği belirsiz kişinin silahlı saldırısına uğradı. Bu sırada iş yerinde bulunan Kayalı'nın oğlu Yusuf Kayalı'da şüpheliye karşılık verdi. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Dehşete düşüren anlar! Market sahibine iş yerinde silahlı saldırı

Olay, 9 Kasım günü saat 18.30 sıralarında, Yüreğir ilçesinde meydana geldi. Market sahibi Yakup Kayalı ve oğlu Yusuf, iş yerindeki malzemeleri raflara dizerken maskeli kişi dükkana girip tezgahın arkasında ayakta duran Yakup Kayalı’ya tabancayla ateş açıp kaçtı.

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Yusuf Kayalı, tabancasını çekip kaçan şüphelinin peşinden ateş etti. Kolundan hafif yaralanan Yakup Kayalı’ya, götürüldüğü hastanede ayakta müdahale edildi.

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Babayla oğlunun şikayeti üzerine, iş yerinin güvenlik kamerasına da yansıyan olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DHA

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Anahtar Kelimeler:
Adana silahlı saldırı
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