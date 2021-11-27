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  4. Dehşete düşüren anlar! Silahlı saldırganı linç etmek istediler

Dehşete düşüren anlar! Silahlı saldırganı linç etmek istediler

27.11.2021 09:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziosmanpaşa'da birbirlerine laf atan iki kişiden biri tabanca ile ateş ederek diğerini bacağından yaraladı. Yaralanan Emrullah S. hastaneye kaldırılırken, çevredekilerin dövdüğü Samet G. gözaltına aldı. Şüphelinin çevredekilerden dayak yemesi güvenlik kamerasına yansıdı.

Dehşete düşüren anlar! Silahlı saldırganı linç etmek istediler

Olay, dün saat 19.30 sıralarında Gaziosmanpaşa Fevzi Çakmak Mahallesi'nde meydana geldi.

İddialara göre, sokakta birbirine laf atan Samet G. ile Emrullah S. arasında kavga çıktı. Kavgada Samet G., silahla Emrullah S.'ye ateş ederek bacağından yaraladı. Çevredekiler şüpheli Samet G.'yi yakalayarak dövdü.

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İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri Samet G.'yi öfkeli kalabalığın elinden alarak gözaltına aldı. Daha sonra gelen sağlık ekipleri, yaralı Emrullah S.'ye ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı.

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Şüphelinin çevredekilerden dayak yemesi güvenlik kamerasına yansıdı.

DHA

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Anahtar Kelimeler:
Gaziosmanpaşa silahlı saldırı
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