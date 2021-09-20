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  4. Dehşete düşüren anlar! Sokak ortasında defalarca bıçaklayıp kovaladı

Dehşete düşüren anlar! Sokak ortasında defalarca bıçaklayıp kovaladı

20.09.2021 09:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Esenyurt'ta yaşanan kavgada bir şahıs, tartıştığı kişiyi defalarca bıçakladı, sokak boyunca kovaladı. O anlar kameralara yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Süleymaniye Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, iki kişi arasında bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma başladı. Kavgaya dönüşen olayda şahıslardan biri tartıştığı adamı bıçaklamaya başladı.

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Defalarca bıçak darbesi alan adam canını kurtarmak için kaçmaya çalıştı. Fakat öfkesine hakim olamayan bıçaklı saldırgan, sokak ortasında kaçan şahsı kovaladı.

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Çevredeki vatandaşlar saldırganın korkusundan kavgaya müdahale edemezken, yaşanan o anlar ise çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

İHA

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Anahtar Kelimeler:
Esenyurt
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Okuyucu Yorumları 1 yorum
ağlanılacak halimize birde bunu çeken vatandaş gülüyor yazık vallahi

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