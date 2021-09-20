Dehşete düşüren anlar! Sokak ortasında defalarca bıçaklayıp kovaladı

Olay, dün akşam saatlerinde Süleymaniye Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, iki kişi arasında bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma başladı. Kavgaya dönüşen olayda şahıslardan biri tartıştığı adamı bıçaklamaya başladı.

Defalarca bıçak darbesi alan adam canını kurtarmak için kaçmaya çalıştı. Fakat öfkesine hakim olamayan bıçaklı saldırgan, sokak ortasında kaçan şahsı kovaladı.

Çevredeki vatandaşlar saldırganın korkusundan kavgaya müdahale edemezken, yaşanan o anlar ise çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

İHA

