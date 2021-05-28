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  4. Dehşete düşüren anlar! Tartıştığı eniştesine kurşun yağdırdı

Dehşete düşüren anlar! Tartıştığı eniştesine kurşun yağdırdı

28.05.2021 10:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karaman'da Hilmi T. (25), kız kardeşinin boşanma aşamasında olduğu eniştesi Abbas G.'ye çıkan tartışmada tabanca ve pompalı tüfekle 6 el ateş etti. Abbas G., yara almadan kurtulurken, Hilmi T. ve yanındaki arkadaşı Ayşe S. yakalanarak gözaltına alındı.

Dehşete düşüren anlar! Tartıştığı eniştesine kurşun yağdırdı

Olay, gece yarısı sıralarında Hamidiye Mahallesi'ndeki sanayi sitesinde meydana geldi. Hilmi T., arkadaşı Ayşe T. ile birlikte minibüsle, kız kardeşiyle boşanma aşamasında olan kaporta ustası eniştesi Abbas G.'nin iş yerine gitti. Burada taraflar arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında minibüsten tabanca ve tüfek alan Hilmi T., eniştesine doğru 6 el ateş etti. Abbas G. iş yerine girip saklanarak canın kurtardı.

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Silah seslerini duyan çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri, birkaç sokak ötede Hilmi T.’nin kullandığı minibüsü durdurdu. Ekipler, Hilmi T. ile yanındaki Ayşe S.’yi gözaltına aldı.

Şüpheliler hakkında ayrıca, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettikleri gerekçesiyle de 3 bin 150'şer lira para cezası uygulandı.

DHA

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Karaman silahlı saldırı
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