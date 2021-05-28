Dehşete düşüren anlar! Tartıştığı eniştesine kurşun yağdırdı

Olay, gece yarısı sıralarında Hamidiye Mahallesi'ndeki sanayi sitesinde meydana geldi. Hilmi T., arkadaşı Ayşe T. ile birlikte minibüsle, kız kardeşiyle boşanma aşamasında olan kaporta ustası eniştesi Abbas G.'nin iş yerine gitti. Burada taraflar arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında minibüsten tabanca ve tüfek alan Hilmi T., eniştesine doğru 6 el ateş etti. Abbas G. iş yerine girip saklanarak canın kurtardı.

Silah seslerini duyan çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri, birkaç sokak ötede Hilmi T.’nin kullandığı minibüsü durdurdu. Ekipler, Hilmi T. ile yanındaki Ayşe S.’yi gözaltına aldı.

Şüpheliler hakkında ayrıca, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettikleri gerekçesiyle de 3 bin 150'şer lira para cezası uygulandı.

DHA

