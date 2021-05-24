Dehşete düşüren anlar! Üzerine benzin döküp kendini yakmaya kalktı

Olay, öğle saatlerinde Cumhuriyet Meydanı'ndaki Çerkezköy Belediyesi önünde meydana geldi. Psikolojik sorunları olduğu belirtilen Ferdi D., benzin dolu bidonla belediye önüne geldi. Bidondaki benzini üzerine döken Ferdi D.'ye, çakmağı ateşlemek istediği sırada belediye güvenlik görevlisi müdahale etti. Güvenlikçi güçlükle Ferdi D.'yi tutarak etkisiz hale getirdi.

İhbarla bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ferdi D., ifadesine başvurulmak üzere Gazi Polis Merkezi'ne götürüldü.

Ferdi D.'nin 2019 yılında da ilçedeki 6 katlı bir iş merkezinin çatısına çıkıp, intihar girişiminde bulunduğu ve çatıya çıkan Çerkezköy Belediye Başkanı Vahap Akay tarafından ikna edilerek indirildiği belirtildi.

DHA

