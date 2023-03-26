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Dehşete düşüren görüntü: Adıyaman'da deprem tepeyi ikiye ayırdı! 'Gördüğümüzde biz de şaşırdık'

26.03.2023 17:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adıyaman'ın Girik köyünde, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki deprem felaketinde derin yarıklar oluştu, tepelik alan ikiye ayrıldı. Köyün muhtarı Bayram Altun, "Burası bir tepeydi ve tarım yapılıyordu. Bu yarıklar ve çökmeleri gördüğümüzde biz de şaşırdık" ifadelerini kullandı. İşte görenleri hayrete düşüren o görüntüler...

Dehşete düşüren görüntü: Adıyaman'da deprem tepeyi ikiye ayırdı! 'Gördüğümüzde biz de şaşırdık'

Deprem felaketinin en çok yıkıma yol açtığı illerden biri olan Adıyaman'da, kent merkezine 18 kilometre uzaklıktaki Girik köyündeki evler de hasar gördü.

Köydeki tarım arazisindeki tepelik alan, depremlerin etkisiyle ikiye bölündü. Bölgede çöküntülerin yanı sıra metrelerce derinlik ve uzunlukta yarıklar oluştu. Dronla görüntülenen yarıklar ve çöküntüler, depremin etkisini gözler önüne seriyor.

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Köy muhtarı Bayram Altun, depremler nedeniyle köyde 15 hanenin yıkıldığını, can kaybının olmadığını söyledi.

Köyde tarım arazisinde ve tepelik alanda büyük yarıkların ve göçüklerin oluştuğunu belirten Altun, "Fay hattı var mı yok mu bilmiyoruz ama buranın araştırılmasını istiyoruz. Köylünün de içi rahat etsin. Deprem gecesi Adıyaman'daydım, daha sonrasında köye geldik. Kardeşim enkaz altında kalmıştı. 2 gün sonra bu çöküntüyü fark ettik. Burası bir tepeydi ve tarım yapılıyordu. Bu yarıklar ve çökmeleri gördüğümüzde biz de şaşırdık." diye konuştu.

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"DAĞIN ÜSTÜMÜZE GELDİĞİNİ ZANNETTİK"

Köylülerden Haydar Çalışır ise depremde evinin yıkıldığını dile getirdi.

Depreme uykuda yakalandığını anlatan Çalışır, "Uyandığımda sanki uçak sesi geliyordu. Nasıl dışarı çıktığımı bilmiyorum. Sonra evimiz çöktü. Yağmur yağıyordu ve hava çok soğuktu. Bir ihtiyar da vardı evde, zorla onu da dışarıya çıkardık. Allah bizi kurtardı." dedi.

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Deprem sırasında gürültü duyulmasının yanı sıra havanın da aydınlandığını belirten Çalışır, sonrasında tarım arazilerinde yaklaşık 4 metre derinliğinde yarıklar oluştuğunu kaydetti.

Çalışır, arpa ve buğday ekili tarlanın kaydığını belirterek, "Tepenin ikiye ayrıldığını görünce şaşırdık. Burada ev bulunsaydı ne olacaktı diye düşündük. Daha önceleri ufak sarsıntılar oluyordu ama bu kadar büyük bir depremi hiç görmedik. Dağlardan taşlar geliyordu. Dışarıya çıktığımızda dağın üstümüze geldiğini zannettik." ifadelerini kullandı.

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AA

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