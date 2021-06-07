HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Dehşete düşüren olay! Sırtına saplı bıçakla, Almanya’daki ablasıyla görüntülü görüştü

Dehşete düşüren olay! Sırtına saplı bıçakla, Almanya’daki ablasıyla görüntülü görüştü

07.06.2021 11:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya’da, Soner B., sokakta 2 kişi tarafından sırtından bıçaklandı. Sırtına saplı bıçakla ambulans bekleyen Soner B., olay yerine gelen gazetecinin telefonuyla Almanya’daki ablasıyla görüntülü konuştu.

Olay, saat 10.30 sıralarında, Doğuyaka Mahallesi Termessos Bulvarı'nda meydana geldi. Kaldırımda yürüyen Soner B.'nin yanına gelen 2 kişi, iddiaya göre, bir hafta önce aldığı uyuşturucu maddenin parasını istedi. Üzerinde para olmadığını söyleyen Soner B.’yi sırtından bıçaklayan şüpheliler, “Sen bunu hak ettin" diye bağırıp, kaçtı. Soner B., sırtına saplanan bıçakla, yolun karşısındaki fırına giderek, yardım istedi.

2a697c3416fcc08eb066b4cbcd8770f6

Durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilirken, acı içinde kıvranan Soner B., olay yerine gelen muhabire ise telefon görüşmesi yapmak istediğini söyledi. Soner B., muhabirin cep telefonundan, Almanya’daki ablasıyla görüntülü görüştü. Ablasına, Almanca konuşarak, sırtından bıçaklandığını söyleyen Soner B.’ye, bir yandan da adrese gelen sağlık görevlileri müdahale etti.

86cbbf020f2682090d18c2f469b9b08e

Ekipler, Soner B.'nin sırtındaki bıçağı çıkartıp, açık yaraya müdahale etti. Ambulansa alınan Soner B., hastaneye götürüldü. Polis, hayati tehlikesi bulunmayan Soner B.’yi bıçaklayan şüphelileri arıyor.

13150015c3c530a83df86217cb482673

DHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Tek düşmanınız pandemi değil!Tek düşmanınız pandemi değil!
Normalleşmede kritik eşik belli olduNormalleşmede kritik eşik belli oldu
Birbirinden etkileyici özellikleriyle 8 Xiaomi ürünü Birbirinden etkileyici özellikleriyle 8 Xiaomi ürünü
Anahtar Kelimeler:
antalya

En Çok Okunan Haberler

30 yıllık birikimleriyle otomobil aldılar! Kaza yapınca büyük şok yaşadılar

30 yıllık birikimleriyle otomobil aldılar! Kaza yapınca büyük şok yaşadılar

Kayıp kız eve dönüp evlendiğini söyledi, sonrası korkunç

Kayıp kız eve dönüp evlendiğini söyledi, sonrası korkunç

Veliler tepki gösterdi! Valilik'ten 'LGS' incelemesi

Veliler tepki gösterdi! Valilik'ten 'LGS' incelemesi

Bülent Serttaş'ın yeni klibinde çıplak kadınlar oynadı!

Bülent Serttaş'ın yeni klibinde çıplak kadınlar oynadı!

Olay sözler: Sana ne lan! Önce melek gibi karına...

Olay sözler: Sana ne lan! Önce melek gibi karına...

Gören polisi aradı! Ağaca asılı halde ölü bulundu

Gören polisi aradı! Ağaca asılı halde ölü bulundu

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Erdoğan'dan 'müsilaj' mesajı! "Talimat verdim" dedi ve duyurdu

Erdoğan'dan 'müsilaj' mesajı! "Talimat verdim" dedi ve duyurdu

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Bakan Soylu'dan dikkat çeken yorum: Çatlasınlar, patlasınlar

Bakan Soylu'dan dikkat çeken yorum: Çatlasınlar, patlasınlar

Şentop'tan Soylu'ya "10 bin dolar alan siyasetçi" sorusu

Şentop'tan Soylu'ya "10 bin dolar alan siyasetçi" sorusu

İstanbul'da yeni virüs endişesi: Temasta bulunmayın

İstanbul'da yeni virüs endişesi: Temasta bulunmayın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.