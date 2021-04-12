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  4. Dehşete düşüren görüntü! Sırtındaki bıçakla hastaneye kaldırıldı

Dehşete düşüren görüntü! Sırtındaki bıçakla hastaneye kaldırıldı

12.04.2021 16:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erzurum'un Oltu ilçesinde, kaldırımda yürüyen Ö.Ç., kimliği belirsiz kişi tarafından sırtından bıçaklandı. Ö.Ç., sırtındaki bıçakla hastaneye götürüldü.

Dehşete düşüren görüntü! Sırtındaki bıçakla hastaneye kaldırıldı

Olay, öğle saatlerinde, Ziyabey Caddesi'nde meydana geldi. Kaldırımda yürüyen Ö.Ç., arkasından yaklaşan kişi tarafından sırtından bıçaklandı. Yere yığılan Ö.Ç.'ye ilk müdahale, çevredekilerin ihbarıyla gelen sağlık ekiplerince yapıldı. Ö.Ç., daha sonra sırtındaki bıçakla Oltu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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Tedaviye alınan Ö.Ç.'nin, ifadesinde, kendisini bıçaklayan kişiyi görmediğini söylediği öğrenildi. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bıçaklı saldırganın belirlenip, yakalanması için çalışma başlattı.

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DHA

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Erzurum
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