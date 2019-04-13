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Dehşete düşüren görüntü! Vatandaş havaya uçtu

Ateş Sönmez Ateş Sönmez
İLGİNÇ HABERLER  | 13.04.2019 15:47 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar Kanlıca Mahallesi'nde rögar kapağına yıldırım düşmesi sonucu meydana gelen patlamada bir kişi yaralandı. Güvenlik kamerasına ve amatör kameraya yansıyan görüntülerde bir vatandaşın havaya uçma anları kaydedildi.

Sabah saatlerinde başlayıp aralıksız olarak etkin olan sağanak yağış Afyonkarahisar'da az daha faciaya neden oluyordu.

Sağanak yağış sırasında rögar kapağına yıldırım düşmesi sonucu meydana gelen patlamada 1 vatandaş yaralandı.

Sağanak yağışın da etkisiyle sokağın kalabalık olmaması olası bir felaketi önledi. O sırada caddeden geçmekte olan bir dönüş şoförü de anlık bir refleksle olaydan kıl payı kurtuldu. Rögar kapağının yanında bulunan vatandaş ise patlamadan etkilenerek havaya uçtu. Olayın görüntüleri ise bir vatandaşın cep telefonuna ve güvenlik kameralarına yansıdı.

(İHA)

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Afyonkarahisar Yıldırım rögar kapağı vatandaş adam

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