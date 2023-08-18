Dehşete düşüren görüntü! Yolda karşılaştılar, sonrası korkunç

Dehşete düşüren olay, saat 11.00 sıralarında Tire’nin İhsaniye Mahallesi, Köşk Caddesi'nde meydana geldi. Murat Soydan ile kaldırımda yürürken karşılaştığı arkadaşı T.H. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma, bıçaklı kavgaya dönüştü. T.H. yanındaki bıçak ile Soydan'ı yaraladı.

Soydan, kanlar içinde yere yığılırken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Murat Soydan, ambulansla kaldırıldığı Tire Devlet Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis, kaçan T.H.'yi kısa süre sonra yakalayıp, gözaltına aldı. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

(DHA)

