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Dehşete düşüren görüntü! Yolda karşılaştılar, sonrası korkunç

18.08.2023 17:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'in Tire ilçesinde kan donduran bir cinayet olayı yaşandı. T.H. (30), yolda yürürken karşılaşıp tartıştığı arkadaşı Murat Soydan'ı (27) sokak ortasında bıçakladı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Soydan, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olay sonrası kaçan T.H. ise polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. İşte detaylar...

Dehşete düşüren görüntü! Yolda karşılaştılar, sonrası korkunç

Dehşete düşüren olay, saat 11.00 sıralarında Tire’nin İhsaniye Mahallesi, Köşk Caddesi'nde meydana geldi. Murat Soydan ile kaldırımda yürürken karşılaştığı arkadaşı T.H. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma, bıçaklı kavgaya dönüştü. T.H. yanındaki bıçak ile Soydan'ı yaraladı.

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Soydan, kanlar içinde yere yığılırken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Murat Soydan, ambulansla kaldırıldığı Tire Devlet Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis, kaçan T.H.'yi kısa süre sonra yakalayıp, gözaltına aldı. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

(DHA)

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