Dehşete düşüren görüntüler! Feci şekilde dövüldü, şikayetçi olmadı

Tepki çeken olay Pendik Kurtköy'deki bir sitede dün akşam saat 23.30 sıralarında meydana geldi.

ASANSÖRDE BAYILDI

İddiaya göre akşam saatlerinde Gökhan B., yabancı uyruklu Sebahat O. ile dairesinde alkol aldı. Gökhan B. ile daireden çıkarak asansöre binen Sebahat O. asansörde baygınlık geçirdi.

TEKME TOKAT DÖVDÜ

Asansör zemin kata geldiğinde baygın durumdaki kadını ayağa kaldırmaya çalışan Gökhan B. başaramayınca da kadını tekme tokat dövdü.

YERDE SÜRÜKLEDİ

Kadını yerde sürükleyerek yeniden asansöre götüren Gökhan B. otopark katına inerek kadını otomobiline bindirip siteden ayrıldı.

ŞİKAYETÇİ OLMADI

Darbedilen kadının şikayetçi olmadığı öğrenilirken feci dayak güvenlik kamerasına yansıdı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler büyük tepki çekti.

DHA