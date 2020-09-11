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  4. Dehşete düşüren görüntüler! Kaldırımda oturan genç kız arabanın altında metrelerce sürüklendi

Dehşete düşüren görüntüler! Kaldırımda oturan genç kız arabanın altında metrelerce sürüklendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.09.2020 22:04 | Son Güncelleme

İzmir’in Buca ilçesinde kaldırımda otururken bir otomobilin çarptığı genç kız ağır yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Dehşete düşüren görüntüler! Kaldırımda oturan genç kız arabanın altında metrelerce sürüklendi

Kaza, sabah saatlerinde Gazeteci Yazar İsmail Sivri Bulvarı üzerinde meydana geldi.

Plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen bir otomobil, henüz belirlenemeyen sebepten dolayı şerit değiştirerek kaldırımda oturan Gülşah T’ye (20) ardından 4 katlı binanın altında bulunan otopark girişine çarptı.

GENÇ KIZIN DURUMU AĞIR

Otomobilin altında kalarak sürüklenen Gülşah T., çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çağırılan 112 Acil Servis ekiplerince Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan genç kızın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Öte yandan, kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca saniye saniye kayda alındı. Görüntülerde, hızla gelen bir otomobilin şerit değiştirerek kaldırımda oturan Gülşah T’ye çarpması ve genç kızın otomobilin altında sürüklenmesi yer alıyor.

Polis ekiplerince kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (İHA)

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