Dehşete düşüren görüntüler! Tartıştığı kişinin köpeğine bir şarjör mermi boşalttı
Mynet Haber
3 saat önce
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Sakarya’nın Karasu ilçesinde bir şahıs, tartıştığı eğlence mekanı sahibinin ağaca bağlı köpeğine bir şarjör mermi sıktı. Köpeğin can çekiştiği dehşete düşüren o anlar, güvenli kamerasınca saniye saniye kaydedildi.
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