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Dehşete düşüren görüntüler! Tartıştığı kişinin köpeğine bir şarjör mermi boşalttı

Mynet Haber

Mynet Haber

3 saat önce

Sakarya’nın Karasu ilçesinde bir şahıs, tartıştığı eğlence mekanı sahibinin ağaca bağlı köpeğine bir şarjör mermi sıktı. Köpeğin can çekiştiği dehşete düşüren o anlar, güvenli kamerasınca saniye saniye kaydedildi.

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Dehşete düşüren görüntüler! Tartıştığı kişinin köpeğine bir şarjör mermi boşalttı

Dehşete düşüren görüntüler! Tartıştığı kişinin köpeğine bir şarjör mermi boşalttı

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