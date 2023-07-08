Dehşete düşüren görüntüler! Tartıştığı kişinin köpeğine bir şarjör mermi boşalttı

Sakarya’nın Karasu ilçesinde bir şahıs, tartıştığı eğlence mekanı sahibinin ağaca bağlı köpeğine bir şarjör mermi sıktı. Köpeğin can çekiştiği dehşete düşüren o anlar, güvenli kamerasınca saniye saniye kaydedildi.