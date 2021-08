Dehşete düşüren komşu kavgasında yeni detaylar ortaya çıktı

Aydın’ın Kuyucak ilçesinde, güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedilen görüntülerde, bir adamın komşusu olan kadını defalarca yumruklayıp öldüresiye dövdüğü ortaya çıktı.

FETÖ VE KORONOVİRÜS İDDİASI

Yaşanılan olayın ardından konuşan taraflar yaşananları anlattı. 2015 yılından bu yana aralarında çöp koyma tartışması yaşadıklarını dile getiren 71 yaşındaki Bayram Kanlık, komşusunun kendisini sürekli olarak tahrik ettiğini ve olay anında kendisini kaybettiğini ifade etti. Komşusu olan kadını yumruklayan yaşlı adam, sürekli kendilerini kışkırtmaya çalıştıklarını belirterek “Aslında bu sorun 2015 yılından beri devam ediyor. Komşumuzun oğlu deniz astsubayıydı ve FETÖ davasından tutuklandı. Oğlu tutuklandığı zaman kendilerini kurtarmak için beni beni şikayet etmiş. Hatta oğlu da beni her gördüğünde ‘Senin gibi ördek olmasa, ben daha cezaevinde olacaktım’ diyerek laf atıyordu devamlı. O gün de komşumuz da ‘Seni FETÖ’cü diye ben şikayet ettim. Sen olmasan benim oğlan daha içeride olacaktı” dedi. Ondan sonrasında da ben kendimi kaybetmişim ve ne yaptığımı bilmiyorum. Son olayda da evindeki çöpleri benim kapımın önüne atıyordu her zaman. 2015’ten beri devamlı böyle yapıyor. Bu konu ile ilgili belediye başkanımızda sabret, kendine dikkat et demişti. Ben de 5 senedir sabrettim, dikkat ettim ama sonunda kendimi kaybetmişim. Bunlar koronavirüs oldular ve o zaman da maskelerini çöplerini benim kapımın önüne koydular, kapıma tükürdüler. Devamlı olarak tahrik etmeye çalıştılar. Bu olaydan sonra evlerine kamera taktılar. Devamlı gelip bizi izliyorlar. Daha iyi bizi izlemek için aradaki ağacın dalını dahi kestiler. Sonra ben o araya çuval gerdim. Yani sürekli olarak beni kışkırtıyorlardı” dedi.

DAVA SÜRECİ BAŞLADI

Olay günü komşusunun bir anda üzerine saldırdığını ifade eden mağdur kadın Hanife Ger; “Beni bu hale getiren adam hala dışarıda ben ise yataktayım. Sesimi Cumhurbaşkanımızın duymasını ve bu adamın cezalandırılmasını istiyorum. Bu adam cezasını çekmeli. Çünkü benim hiç bir suçum yokken, beni bu hale getirdi. O gün kapımın önünü süpürüyordum, yan komşumun kapısının önü de çok pis ve rüzgar bizim kapıya uçurmasın diye orayı da süpürdüm. Kapılarının önünde kara çam denen ağaç var onun da dibini toparladım ve tam çöpe atmak için içeriden faraş almaya giderken Bayram Kanlık kapısından dışarı çıktı ve ‘Süpürdüğün çöpünü benim kapımın önüne atıyorsun’ dedi. Ben de yok öyle bir şey, içeriden faraş almaya gidiyordum dedim ve bir anda üzerime saldırdı. O anda sesimizi duyan kızım koştu geldi. Ayırmak isteyen kızıma da saldırdı. Ölümcül darbelerle vurdu bana. Ben şu anda yerimden hareket edemiyorum. Şikayetçi oldum ve dava süreci başladı” dedi.

Komşusu Bayram Kanlık’ın güvenlik kamerası ile kendilerini izlediğini iddialarını da yalanlayan Ger, “Kamerayı bizi izlemek için taktı demişler bu da kesinlikle yalandır. Babama 27 ay baktım. Babam Alzeimer hastasıydı. O zamandır kamera orada takılı duruyor. Kameramız onların evini görmüyor, sadece bizim kapımızı gösteriyor. Hasta olan babamızın evden çıkma ihtimaline karşı kameramızı taktırdık” dedi.

"BANA DA YUMRUK ATMAYA ÇALIŞTI"

Annesinin sesini duyunca dışarı koştuğunu ifade eden kızı Kadriye Ger ise, “Olay günü ben evin içinde oturuyordum. Dışarıdan annemin seslerini duydum ve koşarak dışarı çıktım. Benim dışarıya çıkmamla adamın vurmaya başlaması bir oldu. Öldürürcesine vuruyordu. Araya girdiğimde de beni de savurdu ve yumruk atmak istedi. Polisi arayacağımı söylediğimde ancak durdu ve evine girdi” dedi. (İHA)