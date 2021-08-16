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Dehşete düşüren olay! 2 komşusunu bıçaklayarak öldüren anne ve oğlu tutuklandı

16.08.2021 22:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde husumetli oldukları komşu aileden 4 kişiyi bıçaklayarak 2 kişinin ölümüne sebep olan anne ve oğlu tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Dehşete düşüren olay! 2 komşusunu bıçaklayarak öldüren anne ve oğlu tutuklandı

Olay, dün 16.00 sıralarında Gebze Osman Yılmaz Mahallesi 644. Sokak üzerinde meydana geldi.

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Edinilen bilgiye göre 644. Sokak üzerinde daha önceden aralarında yaşanan husumet neticesinde davalık olan iki aile karşı karşıya geldi. Tülay Y. ve oğlu Hakan Y., apartmandaki kameradan husumetli oldukları Mustafa Avcı eşi Fatma Avcı çocukları Ebru ve Ahmet Avcı’nın marketten binaya girmek üzere olduklarını görünce dışarı çıktılar.

BIÇAKLA SALDIRDILAR

Sokakta karşılaşan iki aile arasında tartışma başladı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine Tülay Y. ve Hakan Y., ellerindeki bıçaklarla Mustafa Avcı ve ailesine saldırdı. Kavgada bıçakla yaralanan baba Mustafa Avcı olay yerinde, kızı Ebru Avcı ise tüm kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

TUTUKLANDILAR

Olayda sokak ortasında bıçakladıkları komşularının başında ellerinde bıçakla bekleyen anne ve oğlu ise polisin havaya ateş açmasının ardından bıçaklarını yola bırakarak teslim oldu. Gözaltına alınan Tülay Y. ve oğlu Hakan Y., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri Gebze Adliyesi’nde tutuklanarak cezaevine gönderildi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Kocaeli Gebze
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