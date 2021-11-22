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Dehşete düşüren olay! Alkollü yakalanınca götürüldüğü polis merkezinden çıkıp intihar etti

22.11.2021 17:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'in Foça ilçesinde, 1.50 promil alkollü olarak yakalanıp, götürüldüğü polis merkezinde, hakkında tutanak tutulduktan sonra serbest bırakılan otomobil sürücüsü Eren D. (23), 1 saat sonra sokaktaki tabelaya iple asılı olarak ölü bulundu. İntihar ettiği belirlenen Eren D.'nin, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nde çalıştığı ve Yenifoça Jandarma Komando Terörle Mücadele Harekatı Okul Komutanlığı'nda eğitimde olan ağabeyini ziyarete geldiği öğrenildi.

Dehşete düşüren olay! Alkollü yakalanınca götürüldüğü polis merkezinden çıkıp intihar etti

Foça İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün saat 00.45'te, 'Huzur-Güven' denetimleri kapsamında, Barış Caddesi'nde yaptıkları yol kontrolünde durdurdukları otomobil sürücüsü Eren D.'nin 1.50 promil alkollü olduğunu belirledi. Ehliyetine el koyulan Eren D., Foça Polis Merkezi'ne götürüldü. Eren D. hakkında TCK'nın 179/3'üncü maddesini içeren 'alkollü araç kullanmak' suçundan adli işlem başlatılmak üzere tutanak tutulup, 1128 TL ceza kesildi. Eren D., yarım saat sonra da serbest bırakıldı.

Eren D., serbest bırakılmasından 1 saat sonra, 194 Sokak'ta tabelaya ip ile asılı olarak ölü bulundu. İntihar ettiği belirlenen Eren D.'nin, ESKİ Elektronik Kartlı Sayaç Şubesi'nde çalıştığı ve Yenifoça Jandarma Komando Terörle Mücadele Harekatı Okul Komutanlığı'nda eğitimde olan ağabeyini ziyaret için kente geldiği öğrenildi.

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Polis, Eren D.'nin intiharı ile ilgili soruşturma başlattı. Eren D.'nin cenazesi, İzmir Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından toprağa verilmek üzere memleketi Eskişehir'e gönderildi.

DHA

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İntihar İzmir
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