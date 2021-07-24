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  4. Dehşete düşüren olay! "Bana büyü yaptınız" dedi, kurşun yağdırdı

Dehşete düşüren olay! "Bana büyü yaptınız" dedi, kurşun yağdırdı

24.07.2021 14:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zeytinburnu'nda, eşinden boşandıktan sonra "Bana büyü yaptınız, sizin yüzünüzden ayrıldım" diyerek komşusunun kapısını kurşunlayan eski komşu gözaltına alındı.

Dehşete düşüren olay! "Bana büyü yaptınız" dedi, kurşun yağdırdı

Zeytinburnu Beştelsiz Mahallesi'nde yaşayan İlyas Kandemir'in iki yıldır eski komşusu Veli Yılmaz ile başı dertte. İddiaya göre Veli Yılmaz 2 sene önce eşiyle şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşandı. Bunu üzerine Yılmaz, Kandemir'i, "Bana büyü yaptınız. Sizin yüzünüzden ayrıldım." diyerek ölümle tehdit etmeye başladı. İlk olarak Kandemir'in evinin kapısını kıran Yılmaz, bir süre sonra Kandemir'in evinin kapısını kurşunladı. Yaşadığı olaylardan sonra Kandemir evden taşınmak zorunda kaldı. Veli Yılmaz en son salı günü komşusunun yeni adresini bularak evini ve iş yerini kurşunladı. Kandemir'in şikayeti üzerine Zeytinburnu Asayiş Büro Amirliği ekipleri Veli Yılmaz'ı ifadesini almak üzere polis merkezine götürüldü. Yılmaz'ın emniyetteki işlemleri devam ediyor. Salı günü yaşanan olay güvenlik kameralarına da yansıdı. Yılmaz'ın görüntülerde iş yerinin önüne gelip silahla ateş etmesi görülüyor.

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"BİZE BÜYÜ YAPTINIZ DİYEREK İFTİRA ATIYOR"

İlyas Kandemir, "Bizim iki senedir uğraştığımız Veli Yılmaz, bizi her şeyden mahrum bıraktı. İş yerime ve evime silah sıktı. Bu adamı defalarca şikayet ettim bir sonuç alamadım. Yetkililerden bu kişiye büyük bir ceza vermesini istiyorum. Evimden yolumdan etti, taşındık ama her gün peşimizde. Bayram günü geldi iş yerime sıktı. Tek başıma mücadele ediyorum. İki sene önce eşinden ayrıldı. 'Bize büyü yaptınız' diye iftira atıyor. Bizim büyü ile işimiz olmaz, ben büyü yapsaydım zengin olurdum. Büyü ile uğraşsaydım farklı yerlerde olurdum. Çocuklarımı evimden korkarak çıkartıyorum. Balkonda çocuklarımla oynarken silahla sıktı." dedi.

DHA

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Anahtar Kelimeler:
Zeytinburnu silahlı saldırı
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