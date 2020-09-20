HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Dehşete düşüren olay! Boşanma davası açan 5 aylık hamile eşini karnından bıçakladı

Dehşete düşüren olay! Boşanma davası açan 5 aylık hamile eşini karnından bıçakladı

YAŞAM HABERLERİ  | 20.09.2020 14:57 | Son Güncelleme

Kayseri'de Mustafa Aykut T. (25), boşanma davası açıp bir ay önce baba evine giden 5 aylık hamile eşi Buket T.'yi (24) karnından bıçakladı. Ağır yaralanan genç kadın ambulansla hastaneye kaldırılırken, kaçan Mustafa Aykut T.'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Dehşete düşüren olay! Boşanma davası açan 5 aylık hamile eşini karnından bıçakladı

Olay, saat 12.30 sıralarında Melikgazi ilçesi Yıldırım Beyazıt Mahallesi Sırasöğütler Caddesi'nde bulunan müstakil evde meydana geldi.

İddiaya göre; Buket T. 2 yıl önce evlendiği Mustafa Aykut T. ile yaşadığı anlaşmazlık sonrası, bir ay önce babası Ramazan Şahin'in evine döndü. İşsiz Mustafa Aykut T., 5 aylık hamile i ile görüşmek için kayınpederinin evine gitti. Ancak, genç kadın eşi ile görüşmek istemediğini söyledi. İkili arasında çıkan tartışma sonucu Mustafa Aykut T., eşini karnından bıçakladı. Genç kadın kanlar içerisinde yere yığılırken, Mustafa Aykut T. olay yerinden kaçtı.

e42ff89c02a8c68aa4fa9cdc0c161ac6

Ailesinin evde olmadığı sırada bıçaklı saldırıya uğrayan Buket T., çağrılan ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Ameliyata alınan genç kadının durumunun ağır olduğu, 5 aylık bebeğin ise durumunun henüz bilinmediği öğrenildi.

Polis kaçan Mustafa Aykut T.'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

DHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İstiklal Caddesi'nde genç kadına taciz!İstiklal Caddesi'nde genç kadına taciz!
Tunceli'de kaybolan kardeşlerden acı haber geldiTunceli'de kaybolan kardeşlerden acı haber geldi
Güncel koronavirüs tablosu, vaka sayısı ve can kaybı sayısı!Güncel koronavirüs tablosu, vaka sayısı ve can kaybı sayısı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
'Hep bir yerlerin konuşuluyor' diyen oğlunu paylaştı!
'Hep bir yerlerin konuşuluyor' diyen oğlunu paylaştı!
Mesut Yılmaz'ın sağlık durumu ile ilgili flaş açıklama
Mesut Yılmaz'ın sağlık durumu ile ilgili flaş açıklama
İstiklal Caddesi'nde genç kadına taciz!
İstiklal Caddesi'nde genç kadına taciz!
Seks kasediyle ilgili içini döktü
Seks kasediyle ilgili içini döktü
Bakan Koca'dan Mansur Yavaş'ın önerisine cevap
Bakan Koca'dan Mansur Yavaş'ın önerisine cevap
Aylarca evine kimseyi almadı... Virüs onu bakın nasıl yakaladı
Aylarca evine kimseyi almadı... Virüs onu bakın nasıl yakaladı
İlginizi Çekebilir
Bu yöntem sayesinde 20 saniyede sinüzit ağrısından kurtulacaksınız
Bu yöntem sayesinde 20 saniyede sinüzit ağrısından kurtulacaksınız
Hayran kalmışlardı! İsviçre'yi bırakıp, bakın nereye yerleştiler
Hayran kalmışlardı! İsviçre'yi bırakıp, bakın nereye yerleştiler
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
Sınıf öğretmeni 27 öğrencisine cinsel istismarda bulundu! 800 yıla kadar hapsi istendi
Sınıf öğretmeni 27 öğrencisine cinsel istismarda bulundu! 800 yıla kadar hapsi istendi
Şaşkına çeviren görüntüler! Sokak ortasında böyle dans ettiler
Şaşkına çeviren görüntüler! Sokak ortasında böyle dans ettiler
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Fabrikanın kazan dairesinde patlama! 2 işçi yaralandı
Fabrikanın kazan dairesinde patlama! 2 işçi yaralandı
Bir haftadır aranıyorlardı! Kaybolan kardeşlerden acı haber geldi
Tunceli'de kaybolan kardeşlerden acı haber geldi
Kavgada baltalı saldırıda kulağı kesildi
Dehşet düşüren olay! Kavgada baltayla kulağı kesildi
Kadıköy'de lüks otomobilin farlarını 15 saniyede böyle çaldılar
Lüks otomobilin farlarını 15 saniyede böyle çaldılar
Oğluna tekme atan çocuğu tekme tokat dövdü
Sebebi 'pes' dedirtti! 15 yaşında çocuğu tekme tokat dövdü
Marmaris'e inen yaban domuzlarını mahalleli besledi
Şehre inen yaban domuzlarını mahalleli besledi
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.