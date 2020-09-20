Dehşete düşüren olay! Boşanma davası açan 5 aylık hamile eşini karnından bıçakladı

Olay, saat 12.30 sıralarında Melikgazi ilçesi Yıldırım Beyazıt Mahallesi Sırasöğütler Caddesi'nde bulunan müstakil evde meydana geldi.

İddiaya göre; Buket T. 2 yıl önce evlendiği Mustafa Aykut T. ile yaşadığı anlaşmazlık sonrası, bir ay önce babası Ramazan Şahin'in evine döndü. İşsiz Mustafa Aykut T., 5 aylık hamile eşi ile görüşmek için kayınpederinin evine gitti. Ancak, genç kadın eşi ile görüşmek istemediğini söyledi. İkili arasında çıkan tartışma sonucu Mustafa Aykut T., eşini karnından bıçakladı. Genç kadın kanlar içerisinde yere yığılırken, Mustafa Aykut T. olay yerinden kaçtı.

Ailesinin evde olmadığı sırada bıçaklı saldırıya uğrayan Buket T., çağrılan ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Ameliyata alınan genç kadının durumunun ağır olduğu, 5 aylık bebeğin ise durumunun henüz bilinmediği öğrenildi.

Polis kaçan Mustafa Aykut T.'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

DHA

