HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Dehşete düşüren olay! Boynuna ip dolayıp ölüme terk ettiler

Dehşete düşüren olay! Boynuna ip dolayıp ölüme terk ettiler

23.03.2021 10:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da boynundan çamaşır ipiyle binlerce yıllık surlara bağlanan yavru köpek, ölümden kurtarıldı. Sürekli havlaması ile dikkat çeken köpeği, zabıta ekipleri barınağa götürdü.

Dehşete düşüren olay! Boynuna ip dolayıp ölüme terk ettiler

Bursa'nın İznik ilçesinde yavru köpek boynundan çamaşır ipiyle bağlayarak 10 metre yükseklikteki İznik surlarının kovuğunda ölüme terk edildi. Köpeğin sürekli havlaması ve acı bir şekilde ağlaması vatandaşları harekete geçirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen zabıta ekipleri, nefes almakta güçlük çeken köpeğin boğazındaki ipi keserek nefes almasını sağladı.

Ekiplerin verdiği mamayı yiyen yavru köpek, daha sonra zabıta ekiplerince İznik Belediyesi barınağına götürüldü. Yavru köpeğin tedavisinin sürdüğü, işlemlerinin tamamlanmasının ardından sahiplendirileceği öğrenildi.

AW275356_01

Kaynak: İHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Vaka rekortmeni Samsun’un ‘mavi’ mahallesiVaka rekortmeni Samsun’un ‘mavi’ mahallesi
Berat Kandili’nde oruç tutulur mu?Berat Kandili’nde oruç tutulur mu?
Kurbanlık koyun diye aldı, gerçek çok farklı çıktıKurbanlık koyun diye aldı, gerçek çok farklı çıktı
Anahtar Kelimeler:
Bursa İznik

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Aşırı alkol aldı, sulama kanalına düşerek sırılsıklam ıslandı

Aşırı alkol aldı, sulama kanalına düşerek sırılsıklam ıslandı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

İlk uçak indi! Türkiye'ye akın ettiler

İlk uçak indi! Türkiye'ye akın ettiler

Yarını işaret edip böyle duyurdu: Çok özel, ek tedbirler gelecek

Yarını işaret edip böyle duyurdu: Çok özel, ek tedbirler gelecek

Canlı yayında hayrete düşüren olay! Çırılçıplak stüdyoyu bastı

Canlı yayında hayrete düşüren olay! Çırılçıplak stüdyoyu bastı

Diğer Haberler

Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak? Kısıtlamalar kalkacak mı?

Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak?

Meral Akşener'den çok sert 'Merkez Bankası' ve 'İstanbul Sözleşmesi' açıklaması

Akşener'den Merkez Bankası ve İstanbul Sözleşmesi açıklaması

Uzaktan çalışma tersine göç başlattı! Başı İstanbul çekti

Uzaktan çalışma tersine göç başlattı! Başı o il çekti

Yerli aşıda sevindiren haber! Nisan ortasında Faz-2 tamamlanacak

Yerli aşıda sevindiren haber! Nisan ortasında Faz-2 tamamlanacak

Bir benzeri daha yok! İşte Türkiye'nin acil müdahale gemisi: Nene Hatun

Bir benzeri daha yok! İşte Türkiye'nin acil müdahale gemisi

Manifesto nedir? TDK’ya göre manifesto ne anlama geliyor?  

'Manifesto' birçok alanda kullanılır

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.