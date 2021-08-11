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Dehşete düşüren anlar! Civcivlerini kovalayan köpeği öldüresiye dövdü

11.08.2021 09:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ataşehir'de bir kişinin, tavuk ve civcivlerini kovaladığı gerekçesiyle "Duman" isimli sokak köpeğini sopayla öldüresiye dövdüğü anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Kafasında kırıklar oluşan köpek hayvanseverler tarafından tedavi için kliniğe götürüldü.

Dehşete düşüren anlar! Civcivlerini kovalayan köpeği öldüresiye dövdü

Olay, dün sabah Ferhatpaşa Mahallesi yaşandı. İddiaya göre, mahalle sakinlerinin "Duman" adını verdikleri sokak köpeği, Hasan Kızıl'a ait tavuk ve civcivleri kovaladı. Buna sinirlenen Kızıl, eline aldığı sopayla köpeği öldüresiye dövdü. Mahalledeki hayvansever, kendisine bildirilen yaralı haldeki köpeği Ataşehir'de bulunan veteriner kliniğine götürdü. Kadının götürdüğü klinik görevlileri yaptıkları tetkiklerde ciddi darbeler alan köpeğin kafatasında kırıkları oluştuğunu ve daha donanımlı bir kliniğe götürülmesi gerektiğini söyledi. Bunun üzerine kadın Sokak Hayvanlarını Koruma Yaşatma Rehabilitasyon ve Eğitim Derneği (SUHAYKO) Başkanı Yasin Yılmaz'a durumu bildirdi. Gelen Yasin Yılmaz, köpeği alarak daha donanımlı cihazların bulunduğu başka bir kliniğe götürdü. Köpek burada tedavi altına alındı.

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"DUMAN'IN KAFASI SOPAYLA KIRILDI"

SUHAYKO Derneği Başkanı Yasin Yılmaz, "Öğlen saatlerinde Belma Hanım diye bir üyemiz WhatsApp üzerinden bizimle iletişime geçti. Çok kötü bir olay olduğunu ve bir köpeğin kafasının sopayla kırıldığını söyleyip, bize videolar attı. Köpeğin dövüldüğünü ilk Belma Hanım'a ihbar etmişler. Çünkü, mahallede köpeklerle ve kedilerle ilgilendiği için kendisini birçok insan tanıyor. Köpeği Ataşehir'de bir klinikten teslim aldık. İlk tetkiklerde kafatasında çok ciddi kırıklar olduğu söylendi. Onun haricinde çok ciddi bir travması vardı köpeğin. Daha donanımlı bir kliniğe gitmesi gerektiğini söylediler. Biz de oradan alıp daha donanımlı bir kliniğe sevk ettik köpeği" dedi.

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"DERNEKLERİN ELİNDEN ŞİKAYETÇİ OLMA VASFI ALINDI"

Yılmaz, "Biz bununla alakalı Tarım Orman Bakanlığı'na şikayetçi olacağız ama biliyorsunuz ki, yeni çıkan yasada derneklerin elinden şikayetçi olma vasfı alındı. Biz ne kadar şikayetçi olsak da il tarım müdürlükleri eğer karar verirlerse işlem yapılacak" diye konuştu.

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"BEN DÖVDÜM HİÇBİR ŞEKİLDE KARIŞAMAZSINIZ"

Köpeğe saldıran kişinin o mahallede oturduğunu ifade eden Yılmaz, "İddiasına göre köpek, tavuklarını ve civcivlerini kovalamış. O da o hırsla 'ben köpeği dövdüm' diyor. Şu an yanlarına giden insanlara da, 'ben dövdüm, hiçbir şekilde karışamazsınız' diyor. Biraz evvel dernek üyelerimiz oraya gitti, ailesi insanlara saldırmış" şeklinde konuştu.

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DAYAK ANLARI KAMERADA

Köpeğin sopayla dövüldüğü anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, Kızıl'ın elinde sopayla köpeğin kafasına defalarca vurduğu görülüyor.

DHA

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