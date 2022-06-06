HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Dehşete düşüren olay: Doğduktan sonra bebeğini bahçe duvarından attı! Elbiselerini değiştirip...

Dehşete düşüren olay: Doğduktan sonra bebeğini bahçe duvarından attı! Elbiselerini değiştirip...

06.06.2022 19:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uşak’ta dehşete düşüren bir olay meydana geldi. Bir anne doğum yaptıktan sonra yaklaşık 2 metre yükseklikten bebeğini attı. Kaçmaya çalışan anne, ekipler tarafından yakalandı. Bebeğin sağlık durumu ile ilgili bilgiler de geldi. Bebeğin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Dehşete düşüren olay: Doğduktan sonra bebeğini bahçe duvarından attı! Elbiselerini değiştirip...

Edinilen bilgilere göre, Uşak Deri Karma Organize Sanayi Bölgesi’nde bir fabrika çalışanı, bahçe duvarının arkasında yeni doğmuş bebek buldu. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

HAYATİ TEHLİKESİ BULUNUYOR

Yaklaşık 2 metre yükseklikten atıldığı ve vücudunun çeşitli yerlerinde yaralar olduğu belirlenen bebek sağlık ekiplerince Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılırken hayati tehlikesinin de bulunduğu öğrenildi.

ELBİSELERİNİ DEĞİŞTİRİP...

Olayla ilgili inceleme yapan jandarma ekipleri, fabrikada çalışan S.Y.’nin (23) doğum yaptığını ve elbiselerini değiştirerek olay yerinden kaçmaya çalıştığını belirledi. Ekiplerce yakalanan S.Y., hastaneye kaldırılarak müşahede altına alındı. (İHA)

thumbs_b_c_122f2131d0d14444723d36871592c4f1

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Görüntüleri izleyince gözlerine inanamadı! Kameranın karşısında 45 dakika boyunca...Görüntüleri izleyince gözlerine inanamadı! Kameranın karşısında 45 dakika boyunca...
Lavrov'a üç ülkeden hava sahası engeli!Lavrov'a üç ülkeden hava sahası engeli!
3600 ek göstergeyle ilgili yeni gelişme! Erdoğan yarını işaret etti3600 ek göstergeyle ilgili yeni gelişme! Erdoğan yarını işaret etti
Anahtar Kelimeler:
Uşak
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Son seçim anketinde çok konuşulacak sonuç

Son seçim anketinde çok konuşulacak sonuç

İstanbul'da ünlü zincir markette akılalmaz görüntü! 'Böyle bir şey olabilir mi ya, şaka gibi…'

İstanbul'da ünlü zincir markette akılalmaz görüntü! 'Böyle bir şey olabilir mi ya, şaka gibi…'

Otobüste iğrenç taciz! Fotoğrafını çekerken yakalandı

Otobüste iğrenç taciz! Fotoğrafını çekerken yakalandı

Kalça paylaşımı olay oldu! 'Kaya' emojisiyle paylaştı

Kalça paylaşımı olay oldu! 'Kaya' emojisiyle paylaştı

Benzin 27 liraya dayandı; evde benzin, mazot yapma videoları patladı!

Benzin 27 liraya dayandı; evde benzin, mazot yapma videoları patladı!

Erdoğan'dan faiz-enflasyon mesajı! "Kimse bizden beklemesin"

Erdoğan'dan faiz-enflasyon mesajı! "Kimse bizden beklemesin"

İlginizi Çekebilir

Kızıl tehlike Avrupa'ya çok yakın!

Kızıl tehlike Avrupa'ya çok yakın!

Ünlü NBA oyuncusuyla randevuya çıktı! “Yanında yedek kadın...”

Ünlü NBA oyuncusuyla randevuya çıktı! “Yanında yedek kadın...”

Balmain'in 12.000 TL'ye sattığı terliğe alternatif modeller

Balmain'in 12.000 TL'ye sattığı terliğe alternatif modeller

Cinsel ilişki sesleri rahatsız etti! Komşuları şikayet edince...

Cinsel ilişki sesleri rahatsız etti! Komşuları şikayet edince...

Cinsel ilişki oyuncağı yangına sebep olunca kıpkırmızı oldu!

Cinsel ilişki oyuncağı yangına sebep olunca kıpkırmızı oldu!

Gülşen'in sahnede giydiği şıklığıyla olay olan pantolona alternatif fiyatlı öneriler

Gülşen'in sahnede giydiği şıklığıyla olay olan pantolona alternatif fiyatlı öneriler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.