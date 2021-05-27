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  4. Dehşete düşüren olay! Eşinden boşanıp ikinci evliliği yapmak istedi, kızı tarafından öldürüldü

Dehşete düşüren olay! Eşinden boşanıp ikinci evliliği yapmak istedi, kızı tarafından öldürüldü

27.05.2021 08:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, Cennet K. (20), anmnesinden boşandıktan sonra ikinci evliliğini yapacağını söyleyen babası Sinan K.'yı (45) göğsünden bıçakladı. Baba Sinan K. hayatını kaybederken, kızı Cennet K. ise suç aletiyle birlikte teslim oldu.

Olay, akşam saatlerinde Osmaniye'de Kadirli ilçesine bağlı Savrun Mahallesi, Derviş Paşa Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, eşinden boşanan 3 çocuk babası Sinan K., kızı Cennet K.'ya ikinci kez evlenmek istediğini anlattı.

MUTFAKTAN ALDIĞI BIÇAKLA GÖĞSÜNDEN YARALADI

Baba-kız tartışarak evden çıktı. Kapının önünde tartışma sürerken evliliğe karşı çıktığını belirten Cennet K., tekrar eve çıkıp mutfaktan aldığı bıçakla babasını göğsünden yaraladı. Kanlar içerisinde yığılan Sinan K., ihbarla gelen sağlık ekiplerince özel bir hastaneye kaldırıldı. Sinan K., burada doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Cennet K. ise suç aleti bıçakla birlikte polise teslim oldu. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Osmaniye
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