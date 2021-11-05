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  4. Dehşete düşüren olay! 'Gel sana sarılayım' deyip kalçasından bıçakladı

Dehşete düşüren olay! 'Gel sana sarılayım' deyip kalçasından bıçakladı

05.11.2021 10:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da Mehmet F., yürürken karşılaştığı Mehmet Y.'yi, "Gel sana sarılayım" dedikten sonra kalçasından bıçakladı.

Dehşete düşüren olay! 'Gel sana sarılayım' deyip kalçasından bıçakladı

Olay, dün akşam saatlerinde Muratpaşa ilçesi Cumhuriyet Meydanı'nda meydana geldi. Mehmet F., yolda karşılaştığı Mehmet Y. ile bir süre sohbet etti.

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Alkollü olduğu belirtilen Mehmet F., yanından ayrılmak isteyen Mehmet Y.'ye “Gel sana sarılayım" dedi. Yanındaki bıçağı çeken Mehmet F., sarıldığı Mehmet Y.'yi sol kalçasından bıçakladı.

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Mehmet Y., acı içinde çığlık atarken, meydandaki polis ekipleri Mehmet F.'ye müdahale edip elindeki bıçağı aldı.

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Gözaltına alınan Mehmet F. polis merkezine götürülürken, hafif yaralanan Mehmet Y. ise tedavi için Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

DHA

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antalya
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