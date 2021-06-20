HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Dehşete düşüren olay! Gıda kuryesini tekme tokat dövdü

Dehşete düşüren olay! Gıda kuryesini tekme tokat dövdü

20.06.2021 14:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya’nın Serik ilçesinde gıda paketi kuryeliği işinde çalışan 19 yaşındaki gencin yanına gelen saldırgan, kuryeyi dakikalarca tekme tokat dövdü. Saldırganın kendisini hasmına benzettiğini ifade eden genç, şikayetçi olduğunu söyledi.

Olay, Serik ilçesinde önceki gün yaşandı. Edinilen bilgiye göre, ilçede bir işyerinde paket kurye olarak çalışan Oğuzhan Güner, önceki gün akşam saatlerinde verilen siparişi teslim etmek için yola çıktı. Paketi teslim edip binadan ayrılan Güner'in, kısa süre sonra yanına gelen bir kişi başını okşayıp elini omzuna atarak yürümeye başladı. Hiçbir şeyden şüphelenmeyen genci hazırlıksız yakalayan saldırgan bir anda yumruk ve tekmelerle genci yere düşürdü. Yerde de genci tekmelemeye devam eden saldırganın elinden genci çevredeki vatandaşlar kurtardı. Hastaneye kaldırılan ve 21 gün iş göremez raporu verilen gencin vücudunda morluklar oluştu ve dişi kırıldı.

Saldırganın gencin yanına gelip elini omzuna atması ve bir anda saldırıp yere düşürdüğü anlar bir işyerinin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Saldırgan uzaklaşırken genç hastaneye kaldırıldı.

"BENİ KALIBIMDAN HASIMLARINA BENZETİYORLAR"

Olaydan sonra çalışamadığını ve epilepsi hastası olduğunu söyleyen Oğuzhan Güner, bir iş yerinde gıda peket kurye işinde çalıştığını belirterek, "Malum bir sipariş geldiği zaman aramak zorundayım. Aradığımda bir numarayı bayan çıkmıştı karşıma. Paketi verdiğimde afiyet olsun dedim döndüm. Bana saldıran şahısların hasımları varmış galiba. O esnada mahallede dolaşıyorlarmış. Beni kalıbımdan hasımlarına benzetiyorlar. Daha sonra dükkanın önüne geliyorlar ve saldırıyorlar. Dişim kırık, yüzümde ve kafamda, kollarımda yaralar var. Epilepsi hastalığım da var ve defalarca darbe aldım saldırı anında. Şikayetçiyim. 'Saldırı anında bana gel abi kardeş gibi konuşalım. Bu olaylar neden oluyor' dedi ve beni koltuğunun altına aldı, başımı okşamaya başladı. Tabi ki benim bir suçum olmadığını bildiğim için hiç korkmadım yani. Sonra darp etmeye başladı. Direk yere yatırdı beni, tekmelemeye başladı. Dişim kırıldı, iki senedir tedavi görüyorum epilepsi hastalığımdan dolayı. Yeni yeni atlatıyordum, inşallah bundan sonra artmaz hastalığım. Olay sonrası araya birkaç büyükler girdi, özür dilenmesi için. Ama benim psikolojim iyi değil. Geceleri uyuyamıyorum” şeklinde konuştu.

"21 GÜN DARP RAPORU ALDIK"

Anne Ayşe Güner ise, “Benim çocuğumdan paket istemişler. Benim oğlumu döven kişinin yakınlarıymış paket isteyen. Paketi teslim ettiğinde kadından paketi almış. Sonra adam bunu takip etmiş. Buna ‘sen nasıl benim yengeme paket götürürsün’ diye, benim oğlum da, ‘benden istedi ben de götürdüm’ demiş. Çocuğuma bir vurmada yüzüne yere yıkmış. Tekme, tokat dövmüş. Polise ve hastaneye gittik. 21 gün darp raporu aldık. Ben kendim bile bir tokat vurmamışken, benim kapımın ağzında hangi cesaretle döver, şikayetçiyim” diye konuştu.

Kaynak: İHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
En iyi Amazon Prime dizilerini keşfedinEn iyi Amazon Prime dizilerini keşfedin
Can pazarı! 1’i bebek, 3’ü çocuk 12 kişi böyle kurtarıldı Can pazarı! 1’i bebek, 3’ü çocuk 12 kişi böyle kurtarıldı
İşte Onur Efe'nin son sözleri!İşte Onur Efe'nin son sözleri!
Anahtar Kelimeler:
antalya

En Çok Okunan Haberler

Hande Ataizi’den 21 yaş küçük sevgilisiyle havuzdan olay pozlar

Hande Ataizi’den 21 yaş küçük sevgilisiyle havuzdan olay pozlar

Galatasaray'ın yeni başkanı belli oldu

Galatasaray'ın yeni başkanı belli oldu

Korkunç olay! Cami avlusunda cansız bedeni bulundu

Korkunç olay! Cami avlusunda cansız bedeni bulundu

Arazi sulama kavgası kanlı bitti: 2 ölü, 8 yaralı

Arazi sulama kavgası kanlı bitti: 2 ölü, 8 yaralı

Mahallede büyük panik: Kimse evine giremiyor

Mahallede büyük panik: Kimse evine giremiyor

Komşusunun evini basıp dehşet saçtı

Komşusunun evini basıp dehşet saçtı

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Ünlü mafya babası Hadi Özcan’a verilen ceza belli oldu

Ünlü mafya babası Hadi Özcan’a verilen ceza belli oldu

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yerli aşı açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yerli aşı açıklaması

Korkunç! Vurduktan sonra başında durup ölmesini beklemiş

Korkunç! Vurduktan sonra başında durup ölmesini beklemiş

Bakan Koca duyurdu: Yüzde 50'si tamam

Bakan Koca duyurdu: Yüzde 50'si tamam

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.